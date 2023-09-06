İstanbul'da Sağanak Yağış Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yaşanan su taşkını olayında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise hastanelere nakledildi.

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından "Yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir. Her birine acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili olarak 52 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirmesi yapılmıştır" açıklamasında bulundu.

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, " İstanbul'da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir. Her birine acil şifalar diliyorum. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hasta kabulünü sürdürmekte, Başakşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine ayaktan hasta kabul edilmektedir. Olayla ilgili olarak 52 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirmesi yapılmıştır. İstanbul'umuza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Gelişmelere karşı görev başındayız" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL