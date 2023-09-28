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İstanbul'da Sağanak Yağış Nedeniyle Ambulans Mahsur Kaldı

Sağlık Haberleri

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Başakşehir'de hastane yolunda bir ambulans sular içerisinde mahsur kaldı. Su baskını nedeniyle bir ambulans viyadük altında sular içinde mahsur kaldı. Öte yandan, viyadük altında başka araçlarında da mahsur kaldığı görüldü.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Başakşehir'de hastane yolunda bir ambulans sular içerisinde mahsur kaldı.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Başakşehir'de etkili oldu. Su baskını nedeniyle bir ambulans viyadük altında sular içinde mahsur kaldı. Öte yandan, viyadük altında başka araçlarında da mahsur kaldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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