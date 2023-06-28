İstanbul'da kurban kesimi sırasında yaralanan 917 kişiden 10'u ameliyat edildi

İstanbul'da bayram namazının ardından kurban kesimi sırasında bıçak ve satır gibi aletlerle yaralanan 917 kişiden büyük çoğunluğu tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 10 kişi ise cerrahi müdahale geçirdi.

İstanbul'da kurban keserken yaralanan 917 kişiden 10'u ameliyat edildi.

AA muhabirinin İl Sağlık Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, bayram namazının ardından kurban kesen vatandaşlardan bazıları, bıçak ve satır gibi aletlerle yaralandı.

Yaralananların kimi yakınlarının yardımıyla kimi de ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere götürüldü.

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine başvuran 917 yaralının büyük kısmı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ağır yaralanan 10 kişiye ise cerrahi müdahale yapıldı.