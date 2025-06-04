İstanbul'da Kurban Bayramı İçin 83 Bin 901 Sağlık Personeli Görev Alacak

İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da Kurban Bayramı süresince 83 bin 901 personelin görev yapacağını duyurdu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Emre Güner, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak Kurban Bayramı'nda İstanbul'da görev alacak sağlık personeli sayısı hakkında bilgi verdi. Güner paylaşımında, "İstanbul'da Kurban Bayramı'nda 83 bin 901 personel görev yapacak. Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla İstanbul'daki 53 kamu hastanesinde toplam 62 bin 200 sağlık personeli görev alacaktır. Acil servislerde görev yapmak üzere 15 bin 467 sağlık personeli planlanmıştır. Acil sağlık hizmetleri (112 ve UMKE dahil) bünyesinde ise 6 bin 234 sağlık personeli, 7/24 esasına göre sahada görev yapacaktır. Toplamda 83 bin 901 personel, Kurban Bayramı süresince İstanbul'da vatandaşların güvenli, hızlı ve etkin sağlık hizmeti alabilmesi için görevinin başında olacaktır. Tüm sağlık çalışanlarımıza özverili gayretleri için teşekkür eder, halkımıza sağlıklı ve huzurlu bir bayram dilerim" ifadelerini kullandı.