İstanbul'da Gıda Güvenliği Denetimi Yapıldı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte toplu tüketim yapılan yerlerde gıda güvenliğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda bir ekmek fırınında tespit edilen eksiklikler nedeniyle üretim durduruldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kentte toplu tüketim yapılan yerlerde gıda güvenliğine yönelik denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın katılımıyla Ataşehir'de gerçekleştirilen denetimlerde, kasap, şarküteri, bakkal, market, fırın gibi satış yerleri denetlendi.

Denetim sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Karaca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla İstanbul'da yılın 365 günü denetim yapıldığını söyledi.

Karaca, 770 personel ile kentin bütün noktalarında denetim gerçekleştirdiklerini belirtti.

Denetimlerin tüketicinin güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için yapıldığına işaret eden Karaca, "Bugüne kadar İstanbul'da 130 bin 390 gıda işletmesinde yaklaşık 153 bin 500 denetim yaptık. Bunun neticesinde 3 bin 308 işletmeye idari para cezası uygulandı. 31 işletme ise kapatılarak, haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yaklaşık 87 milyon lira da idari para cezası uygulandı." bilgisini verdi.

Denetim yaptıkları yerlerden aldıkları numunelerin, uluslararası akreditasyona sahip bakanlık laboratuvarında analiz edildiğini aktaran Karaca, bu analiz sonucuna göre işletmelere işlem yapıldığını, uygulanan para cezalarının 9 bin 211 liradan başlayarak, 6 milyon 600 bin liraya kadar çıkabildiğini belirtti.

Karaca, bu suçun tekrarı durumunda ise cezanın ticaretten mene kadar gidebileceğini ifade etti.

Daha sonra bir ekmek fırınına giren Karaca, ekiplerle inceleme yaptı.

Tavanlarında örümcek olduğu, camlarda sineklik bulunmadığı, un çuvallarının da yer ile temas ettiği görülen işletmede, söz konusu eksiklikler giderilene kadar geçici süre üretimin durdurulmasına karar verildi.