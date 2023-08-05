İstanbul'da Deniz Suyu Temiz Çıktı

İstanbul'da denize girilebilecek 96 noktadan alınan örneklerin temiz çıktığı açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan analizlerde herhangi bir uygunsuzluk bulunmadığı belirtildi.

SAĞLIK Bakanlığı'nın, İstanbul'da denize girilebilecek 96 noktadan aldığı örnekler temiz çıktı. İstanbul Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Çevre Sağlığı Uzmanı Hüseyin Özyurt, "Bugün itibariyle 96 yüzme alanında herhangi bir uygunsuzluk bulunmamaktadır" dedi.

Sağlık Bakanlığı, yüzme alanlarında belirlenen izleme noktalarından 15 günde bir numune alınarak halk sağlığı laboratuvarlarında analiz ettiriyor. İstanbul'da 96 nokta sürekli denizden su alınarak inceleniyor. 15 Haziran'da başlayan ölçümlerde olumsuzluğa rastlanmadığı belirtilirken, İstanbul Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Çevre Sağlığı Uzmanı Hüseyin Özyurt, incelemelerin 15 Haziran ve 15 Eylül tarihleri arasında yapılacağını belirtti ve 96 plajdan numune alındığını kaydetti.

"BU ÇALIŞMALAR 15 GÜNDE BİR YÜRÜTÜLÜYOR"

"SONUÇLAR İNTERNET SAYFASINDAN DA YAYINLANMAKTADIR"

"NUMUNELER LABORATUVARA AKTARILDIKTAN SONRA İVEDİLİKLE ÇALIŞMAYA ALINIR"

BAKANLIK VERİLERİ AÇIKLIYOR

Bu kapsamda 35 ilde deniz ve göl sularında bakteriyolojik izleme çalışmaları düzenleniyor. Yüzme alanlarında belirlenen izleme noktalarından 15 günde bir il sağlık müdürlükleri tarafından alınan numuneler, Bakanlık bünyesindeki Halk Sağlığı Laboratuvarları'nda analiz ediliyor. Tüm izleme süreçleri Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemleri (ÇSBYS) üzerinden takip edilerek veriler anlık olarak güncelleniyor. Ayrıca Bakanlık, yüzme sularına yönelik tüm verileri yuzme.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor. Bu platformda, yüzme alanlarının teknik bilgileri, yıllara göre kalite sınıflandırmaları, plaj isimleri ve özellikleri gibi detaylı bilgiler yer alıyor. Yüzme alanlarının analiz sonuçları, cankurtaran hizmeti, yeme içme alanları, soyunma kabinleri ve duş gibi imkanlar hakkında bilgi alınabiliyor. Yüzme alanlarına ait fotoğraflar ve bölgeye dair güncel verilere de erişim sağlanıyor.