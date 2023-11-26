İstanbul'da Afet Psikososyal Destek Derneği'nden Büyük Gönüllü Buluşması

İstanbul'da kurulan Afet Psikososyal Destek Derneği (APDEP) tarafından düzenlenen Büyük Gönüllü Buluşması programında, deprem bölgesine gönüllü psikolojik destek veren psikolog ve psikiyatrlar konuştu. Programda, bölgede yapılan çalışmalar ve yeni projeler hakkında bilgi verildi.

İstanbul'da, deprem bölgesine gönüllü psikolojik destek veren psikolog ve psikiyatrlarca kurulan Afet Psikososyal Destek Derneği (APDEP) tarafından "Büyük Gönüllü Buluşması" programı düzenlendi.

Fatih'te Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan APDEP Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Psikolog Tuba Karacan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremde, yüreklerinin acıyla çarparken neler yapabileceklerini düşünerek göreve başladıklarını anlattı.

Gönüllülük esasına göre başlayan çalışmalarına değinen Karacan, "Sizlerin buradaki varlığınız ilk günden bugüne kadar çatısı altında göstermiş olduğunuz gönüllülük aslında samimiyetin, iyi niyetin, yardımseverliğin ötesinde, ahlaklı ve cesur insanların sayesinde iyiliğin devam edebileceğini kanıtlıyor. Bu anlamda her birinizin varlığı sadece bizim adımıza değil, ülkemiz adına da, meslektaşlarımız adına da çok büyük bir gurur kaynağı, çok büyük bir onur kaynağı." diye konuştu.

Deprem bölgesinde psikososyal destek çalışmaları yaptıklarını belirten Karacan, bölgede yaşayan gençlere, kadınlara ve özellikle de kimsesiz çocuklara yönelik çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Karacan, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri Afet Sonrası Gençleri Güçlendirme Projesi (AFGEB). Bu, YÖRET Vakfıyla ortaklaşa yürüttüğümüz bir proje. Bölgede daha fazla gence ulaşmak adına, gençlerin birbirini desteklemesi ve birbirleriyle dayanışma içerisinde bölgeyi kalkındırması adına çalışmalar yapmaya niyetlenmiş bir proje. Avrupa Birliği bünyesinde oluşturulmuş, Bakanlık desteğiyle yürütülen bir proje. Afet Sonrası Gençleri Güçlendirme Projesi bağlamında bölgede ikamet eden yeni gönüllülere ihtiyacımız var. Özellikle Hatay, Maraş, Adıyaman, Malatya bölgesinde yaşayan psikososyal destek çalışmalarında bizlerle birlikte hareket edecek gönüllü arkadaşlarımıza ihtiyacımız olduğunun duyurusunu yapmak isterim. Sizlerle yaptığımız çalışmalar bitmedi ve devam edecek."

Karacan, bölgede yaptıkları çalışmalar sonrası Teksas Üniversitesinden kendileriyle iletişime geçildiğini aktararak, şu bilgileri verdi:

"Oradan hocalarımızla tanıştık, toplantılar yaptık. Ayrı ayrıdır ortaya çıkartacağımız projenin fizibilite raporlarıyla çalışıyoruz. Kimsesiz kalmış, depremde anne babasını kaybetmiş ya da her iki ebeveyninden birini kaybetmiş, Hatay'da oluşturulmaya çalışılan bir merkez var. ve bu merkezin bünyesinde konaklayan çocuklara yönelik bir eğitim modülü geliştirilecek. Bu projenin bir yandan işbirlikçisiyiz, ortağıyız ama bir yandan da Teksas Tech Üniversitesinin geliştirdiği 'afet ve kriz dönemlerinde çocuklarla nasıl çalışılır' içerikli modülü altyapı çatısı altında bunun eğitimini vereceğiz. Hem deprem sonrasında ihtiyaç duyulan psikososyal destek çalışmaları, hem yeni kriz dönemlerinde Türkiye'de ve dünyanın farklı yerlerindeki bölgelere ulaşabilecek uzmanlar yetiştireceğiz."

Konuşmanın ardından programda APDEP'e destek veren gönüllülere teşekkür belgeleri takdim edildi.