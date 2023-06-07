İsrailli ve ABD'li araştırmacılar uyku sırasında derin beyin stimülasyonu için yeni yöntem geliştirdi

Tel Aviv Üniversitesi ve Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar, uyku sırasında gerçekleştirilen derin beyin stimülasyonu ile bellek konsolidasyonunu iyileştirmek için yeni bir yöntem geliştirdi. Yapılan çalışmada, hipokampus ve frontal korteksin senkronizasyonunu geliştiren bir stimülasyon protokolü kullanıldı ve beyin aktivitesi ile bellek performansı önemli ölçüde iyileştirildi.

KUDÜS, 7 Haziran (Xinhua) -- Tel Aviv Üniversitesi Salı günü yaptığı açıklamada, İsrailli ve ABD'li araştırmacıların bellek konsolidasyonunu iyileştirmek üzere uyku sırasında derin beyin stimülasyonu için yeni bir yöntem geliştirdiklerini bildirdi.

Nature Neuroscience dergisinde yayımlanan çalışmaya göre araştırmacılar, yeni yöntemi geliştirmek için ilk olarak insan beyninin uyku sırasında hipokampus ve frontal korteksi koordine ederek uzun ömürlü anıları güçlendirdiğini kanıtladı.

Hipokampus derin beyinde yeni anılar edinmeyle ilgili bir bölüm, frontal korteks ise uzun ömürlü anıların depolandığı kısım olarak biliniyor.

Tel Aviv Üniversitesi ve ABD'deki Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi'nden (UCLA) araştırmacıların oluşturduğu ekip, beyindeki iki alan arasındaki senkronizasyonu geliştiren bir stimülasyon protokolü aracılığıyla UCLA Tıp Merkezi'ndeki 18 hastanın beynindeki bellek konsolidasyonunu iyileştirmek için implante edilen elektrotlar kullandı.

Uyku sırasında gerçekleştirilen derin beyin stimülasyonunun, kesintisiz gece uykusundan sonra yapılan bellek testlerine kıyasla beyin aktivitesini ve bellek performansını önemli ölçüde iyileştirdiği ortaya çıktı.

Araştırmacılar, uyku sırasında hipokampus aktivitesini izleyerek yeni yöntemin, elektriksel stimülasyonunu frontal kortekse tam zamanında ulaştırdığını açıkladı.

Araştırmacılar, uyku sırasında müdahale yönteminin, demans gibi hafıza bozukluğu olan insanlar için umut olabileceğini belirtti.