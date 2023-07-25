İsrailli Doktorlar Yargı Reformuna Karşı Grev Başlattı

İsrailli doktorlar, Yüksek Mahkeme'nin yürütme üzerindeki denetimini sınırlandıran yasa tasarısının Meclis'te onaylanmasına tepki olarak bir günlük grev başlattı. İsrail Tabipler Birliği Başkanı, sağlık sistemi ve doktorlar için ciddi sonuçları olacağını belirterek grev kararını duyurdu.

İsrailli doktorlar, Yüksek Mahkeme'nin yürütme üzerindeki denetimini sınırlandıran yasa tasarısının dün Mecliste onaylanmasına tepki olarak bir günlük grev başlattı.

İsrail Tabipler Birliği Başkanı Zion Hagay, yaptığı yazılı açıklamada, tartışmalı yasa tasarısının koalisyon hükümeti tarafından Meclisten geçirilmesi hakkında, "Bugün İsrail Devleti ve halkı için zor bir gün." ifadelerini kullandı.

Hagay, "Tabipler Birliği, akla yatkınlık gerekçesinin iptali hakkındaki yargı Temel Kanunlarında değişiklik yapılmasına yönelik aşırılık yanlısı çerçevenin, sağlık sistemi, hastalar ve doktorlar için ciddi sonuçları olacağını tekrar tekrar ifade etmiş ve herkesi uyarmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Tabipler Birliği Başkanı, grev kararına ilişkin şunları kaydetti:

"Bunların ışığında ve büyük bir üzüntüyle, sağlık sisteminde bugün, 25 Temmuz'da bir genel grev ilan etmek zorunda kaldık."

Hagay, Batı Kudüs'teki tıp merkezleri ve kliniklerin ise şehirdeki protestolar nedeniyle grevin dışında tutulacağını kaydetti.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, "yargı reformu" kapsamında Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini sınırlandıracak kritik "akla yatkınlık" yasa tasarısını, siyasi ve toplumsal muhalefete ve 29 haftadır devam eden kitlesel protestolara rağmen dün Mecliste oylayarak yasalaştırmıştı.

"Akla yatkınlık" adıyla anılan yasa tasarısı, Yüksek Mahkeme'nin, hükümetin aldığı kararları, "kamu çıkarına hizmet etmediği, akla yatkın olmadığı veya çıkar çatışması doğurduğu" gibi gerekçelerle bozma yetkisini ortadan kaldırıyor.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler ve çeşikli meslek kuruluşları hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.