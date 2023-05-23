İsrailli araştırmacılar, nitrik oksit seviyeleri ile otizm arasında bağlantı buldu

Advance Science dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre bir grup İsrailli araştırmacı, beyindeki yüksek nitrik oksit seviyeleri ile otizm arasında 'belirgin bağlantı' buldu. Bulgular, otizm spektrum bozukluklarının tedavisine yönelik yeni ilaçların geliştirilmesine olanak tanıyabilir.

KUDÜS, 23 Mayıs (Xinhua) -- Advance Science dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre bir grup İsrailli araştırmacı, beyindeki yüksek nitrik oksit seviyeleri ile otizm arasında "belirgin bağlantı" buldu.

Bulgular, otizm spektrum bozukluklarının tedavisine yönelik yeni ilaçların geliştirilmesine olanak tanıyabilir.

Kudüs İbrani Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, otizme yol açan genetik mutasyonu bulunan laboratuvar hayvanlarında beyindeki nitrik oksit seviyelerinin azaltılmasının, otistik gösterge ve davranışlarda azalmaya neden olduğu keşfedildi.

Deney sonucunda hayvanlar daha sosyal ve daha az kaygılı hale gelirken, daha az tekrarlanan davranış sergileyip yeni nesnelere daha fazla ilgi gösterdi.

Nitrik oksit seviyelerinin azaltılmasının, nöronal göstergelerde önemli düzeyde iyileşmeye neden olduğu da görüldü.

Araştırmacılar, düşük işlevli otizm spektrum bozukluğu olan çocuklardan alınan kök hücreler ve klinik kan örneklerinde de nitrik oksit ile otizm arasındaki bağa ilişkin kanıt buldu.

Nitrik oksit, tüm bedendeki hücreler tarafından üretilen bir gaz olma özelliğini taşıyor. Bu gaz, kan basıncının, iltihaplanmanın ve bağışıklık sisteminin düzenlenmesi gibi çeşitli işlevlere sahip.

Ancak, nitrik oksit düzeyinin yüksekliği zararlı olabiliyor. Önceki araştırmalarda Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve şizofreni gibi çeşitli rahatsızlıklar ile yüksek nitrik oksit düzeyleri arasında bağlantı olduğu saptanmıştı.