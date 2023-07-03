İsrailli Araştırmacılar Kanser Hücrelerini Kendi Kendine Öldürebilen Bir Yöntem Geliştirdi

Tel Aviv Üniversitesi'ndeki İsrailli araştırmacılar, kanser hücrelerinin kendi kendine toksin üretip yok olmalarını sağlayan bir yöntem geliştirdi. Yapılan araştırmada, bakterilerin ürettiği bir toksini haberci RNA moleküllerine kodlayarak kanser hücrelerine ileten araştırmacılar, kanserli hücreleri yüzde 60'a varan başarı oranıyla öldürdü. Yeni yöntem, birçok kanser türünü tedavi edebilen toksin salgılayan anaerobik bakterilerle kullanılabilecek.

KUDÜS, 3 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in orta kesimindeki Tel Aviv Üniversitesi (TAU), İsrailli araştırmacıların kanser hücrelerinin kendi kendine toksin üretip yok olmalarını sağlayan bir yöntem geliştirdiğini açıkladı.

Pazar günü yapılan yazılı açıklamaya göre, Theranostics dergisinde yayımlanan araştırmada, TAU araştırmacıları, bakterilerin ürettiği bir toksini "dünyada ilk kez", haberci RNA (mRNA) moleküllerine kodlayarak bu parçacıkları doğrudan kanser hücrelerine iletti.

Sonuç olarak kanser hücreleri, kendileri bakteriymiş gibi toksin üreterek, kanserli hücreleri yüzde 60'a varan başarı oranıyla öldürdü.

Burada hedeflenen, seçici olmayan ve aynı zamanda sağlıklı hücreleri de öldüren kemoterapi tedavilerinin aksine, bakteriyel bir toksin için kodlanmış güvenli mRNA moleküllerini doğrudan kanser hücrelerine iletmekti.

Ekip, deney sırasında önce psödomonas bakterisinin ürettiği toksik proteinin genetik bilgisini mRNA moleküllerine kodladı.

Bu moleküller daha sonra lipid nanoparçacıklarının içine yerleştirildi ve toksini üretmeye yönelik "tarif" talimatlarının kanser hücrelerine ulaşmasını sağlamak için antikorlarla kaplandı.

Parçacıklar, melanom cilt kanseri olan farelerin tümörlerine enjekte edildi ve bir enjeksiyondan sonra kanser hücrelerinin yüzde 44 ila 60'ı kayboldu.

Araştırmacılar, yeni yöntemin, özellikle toprakta yaşayan ve birçok kanser türünü tedavi edebilen, toksin salgılayan birçok anaerobik bakteriler ile kullanılabileceğini kaydetti.

Araştırmacılar ayrıca, kanser hücrelerinin, kemoterapide sıklıkla olduğu gibi, söz konusu yönteme direnç geliştiremedikleri, çünkü farklı bir doğal toksin kullanımının her zaman mümkün olduğu sonucuna vardı.