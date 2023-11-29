İsrail saldırılarından dolayı ameliyathaneler çalışmıyor, binlerce hastanın acısı artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda hastanelerin zarar görmesi nedeniyle binlerce hastanın ameliyatları aksıyor ve sağlık durumları kötüleşiyor. Saldırılar sonucunda birçok mahalle yok olurken, bölgedeki hastanelerin altyapısı da büyük zarar gördü. Ameliyat sırası bekleyen hastalar arasında yer alan Meryem Haddar ve diğer hastalar, tedavi olamamanın ve yaşadıkları sıkıntıların acısını çekiyor.

İsrail'in saldırılarından dolayı ameliyathanelerin çalışmadığı Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde, ameliyat sırası bekleyen binlerce Filistinli hastanın acısı daha da arttırıyor.

İsrail'in 7 Ekim'de yoğun saldırılara başladığı abluka altındaki Gazze'de birçok mahalle yok olurken başta hastaneler olmak üzere şehrin altyapısı büyük zarar gördü.

Çoğu çocuk ve kadın binlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı saldırılar, bölgede büyük bir felaketin yaşanmasına neden oldu. Bölgedeki binlerce hastanın da bu dönemde tedavisi aksadı.

Meryem, ameliyat sırası bekleyen binlerce hastandan biri

Ameliyat sırası bekleyen birçok hastanın arasında yer alan 6 yaşındaki Gazzeli Meryem Haddar da 7 Ekim'de İsrail saldırılarının başlamasının ardından ameliyat olamadı ve sağlık durumu daha da kötüleşti.

Sağ uyluk kemiğindeki platinin alınması gereken Meryem'in acıları, platinin olduğu bölgenin enfeksiyon kapmasıyla arttı.

Meryem'in ailesi, çok zor şartlarda çalışan Gazze Şeridi'ndeki hastanede bulabildikleri hemşirelerin yardımıyla enfeksiyonun temizlenmesini ve yaralı bölgeye pansuman yapılmasını sağlamaya çalışıyor.

Meryem'in 3 yaşındayken sağ uyluk kemiğinin kırıldığını, AA muhabirine anlatan anne Sena Haddar, "Doktorlar, kemiği kırılan kızımın bacağına platin takmıştı. Platin takılırken yaşanan bir hatadan dolayı doktorlar platini çıkarıp tekrar takmak zorunda kaldılar. Bir yılı aşkın bir süredir mevcut platin takılı, normalde ekim ayında ameliyat olması gerekiyordu fakat savaş başladı." diye konuştu.

Meryem'in özellikle geceleri şiddetli ağrılar çektiğini vurgulayan Haddar, "Ciddi enfeksiyonlar, sağlık durumunu kötüleştiriyor ve akciğerlerde su birikmesine yol açıyor. Hastanelerin mevcut koşulları göz önüne alındığında bu durum daha da tehlikeli bir hal alıyor. Ayrıca doğru bir tedavi sağlanamazsa enfeksiyonun etkilerinden dolayı ayağı da kırılabilir." şeklinde konuştu.

Ameliyat sırası bekleyen binlerce hastanın arasında yer alan Meryem için yeni bir ameliyat tarihi almak istediklerini belirten Haddar, ellerinden bir şey gelmediğini, sadece acıyı hafifletmek için Meryem'e ilaç verdiklerini ve yaralarını temizlediklerini kaydetti.

Yürümekte zorluk çeken hastalar, göçe zorlandı

Ameliyat sırası bekleyenlerden 45 yaşındaki Gazzeli Heysem Zakut da sağlık durumunun daha da kötüleşmesinden endişe duyduğunu söyledi.

Doktora ya da hastaneye gidemediğini anlatan Zakut, sadece ağrı kesici aldığını, bu şekilde ağrılarını hafifletmek için çaba sarf ettiğini kaydetti.

Bacağındaki platin çıkarılmadığı için artık yürüyemediğini belirten Zakut, "Eş-Şati Kampı'ndan zorla çıkarıldıktan sonra buraya (Refah'a) yürüyerek geldik. Bu zorunlu göç, yürümekte zorluk çeken birçok hastanın sağlık durumunu daha da kötüleşmesine yol açtı." dedi.

Gazze'nin batısında yer alan Eş-Şati Kampı'ndaki evini terk ederek Refah şehrine göçen 50 yaşındaki Emel Matar da bacağındaki platinin çıkarılması için bekleyen hastalardan. Matar da yaşadığı sıkıntıların bu dönemde arttığını dile getirdi.

Hasta kabulü için Gazze'deki hastanelerde sistem kurma çalışmaları devam ediyor

Fransa Sınır Tanımayan Doktorlar Projesi Koordinatör Yardımcısı Eymen el-Caruşa ise Gazze'deki hastanelerde şu anda sadece saldırılarda yaralananları tedavi etmek için acil bir sistem kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Güney bölgesindeki hastanelere ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Caruşa, tedavi için gerekli ilaç eksikliği nedeniyle hastanelerin çok zor koşullarda çalıştığını vurguladı.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk, serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.