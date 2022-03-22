İsrail Meyvelerde Aşırı Antibiyotik Kullanımını Engellemek İçin Daha Güçlü Bir Enzim Geliştirdi - Haberler

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İsrail Meyvelerde Aşırı Antibiyotik Kullanımını Engellemek İçin Daha Güçlü Bir Enzim Geliştirdi

Xinhua - Sağlık
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İsrail Meyvelerde Aşırı Antibiyotik Kullanımını Engellemek İçin Daha Güçlü Bir Enzim Geliştirdi

KUDÜS, 22 Mart (Xinhua) — İsrail'deki Migal Galilee Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacı Livnat Afriat-Jurnou, Xinhua'ya yaptığı açıklamasında enzimin elmalarda Penicillium expansum mantarının sebep olduğu mavi küf hastalığını da engelleyebileceğini söyledi. 2021 yılının Ocak ayında hakemli ACS Applied Materials & Interfaces dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar AHL laktonaz enziminin patojenik bakteriyi bozabildiğini fakat sıcaklık değişikliklerine karşı savunmasız olduğunu […]

KUDÜS, 22 Mart (Xinhua) — İsrail'deki Migal Galilee Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacı Livnat Afriat-Jurnou, Xinhua'ya yaptığı açıklamasında enzimin elmalarda Penicillium expansum mantarının sebep olduğu mavi küf hastalığını da engelleyebileceğini söyledi. 2021 yılının Ocak ayında hakemli ACS Applied Materials & Interfaces dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar AHL laktonaz enziminin patojenik bakteriyi bozabildiğini fakat sıcaklık değişikliklerine karşı savunmasız olduğunu keşfetti.

Daha sonra enzimin sıcaklığa karşı direncini artırmak amacıyla "doğrudan evrim" adı verilen bir protein mühendisliği tekniği uygulayan araştırmacılar, enzimi çeşitli koşullar altında daha da stabil bir hale getirmek için nanokapsüllere yerleştirdi. Makalenin sonucuna göre, iki aşamalı işlem bu yolla enzimin termal direncini ve raf ömrünü geliştirdi ve gelecekte bir antibakteriyel tedavi olarak geliştirme potansiyelini artırdı. Afriat-Jurnou, enzim tedavisinin geliştirilmesinin ardından bakterilerin yıllar içinde direnç geliştirdiği antibiyotik kullanımının azaltılabileceğini söyledi.

Xinhua / Sağlık

Araştırma, 22 Mart, İsrail, Ocak, Sağlık, Haberler

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