İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki: Doktorlar esir alınıyor ve işkence yapılıyor

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, İsrail'in Gazze'de doktor ve sivil halka yönelik yaptığı katliama karşı tepki gösterdi. Kurban, hastanelere yapılan baskınlarda doktorların Hamaslıymış gibi esir alındığını ve işkenceye maruz kaldığını belirtti. Ayrıca, Gazze'de vefat eden insanların çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğunu vurgulayarak, bu savaşın silahsız toplumu yok etmeye yönelik olduğunu ifade etti.

Gazze'nin sesi olan Türk doktor: "Hastanelere yapılan baskınlarda doktorlar Hamaslıymış gibi esir alınıyor ve onlara işkence yapılıyor"

" Gazze'de vefat eden insanların 4'te 3'ünün fazlası kadın ve çocuk"

"Bu savaş adeta silahsız toplumu yok etmektedir"

KOCAELİ - İsrail'in Gazze'de doktor ve sivil halka yönelik yaptığı katliama karşı tüm dünyayı tepki vermeye çağıran HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, "Hastanelere yapılan baskınlarda doktorlar Hamaslıymış gibi esir alınıyor ve onlara işkence yapılıyor. Bu savaş adeta silahsız toplumu yok etmektedir. Burada vefat eden insanların 4'te 3'ünün fazlası kadın ve çocuktur. Çoğunlukla kadın ve çocukların öldürüldüğü savaş savaş mıdır?" dedi.

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, İsrail'in doktorlara ve sivil halkı hedef almasına tepki gösterdi. Gazze konusunda tüm hekimlere ve insanlığa çağrı yapan Kurban, bu katliamın bitmesi için herkesin tepki vermeye çağırdı. Saldırılara tepki gösteren Uzm Dr. Adil Kurban, "HEKİMSEN olarak tüm dünyadaki hekimlerin Gazze'de yaşanan katliama karşı tepki vermeye ve kınamaya çağırıyoruz. Deontolojik olarak hekimler bunu yapmaya mecburdur. Bizi birbirimize deontolojik ve insanlık bağları bağlamaktadır. Hekimler tüm insanların acılarını hissederek, empati yaparak onlara ne kadar yardımcı oluyorlarsa meslektaşlarına karşı yapılan saldırılara da çok daha fazla tepki vermek zorundadırlar. Çünkü hekimler tüm insanların sağlığından sorumludur. Gazze'de yaşanan standart veya bilinen savaş değildir. Bu bir katliam, yok ediştir. Çoluk çocuk, kadın erkek, sivil asker demeden, hiçbir ayrım yapmadan herkesi katledilmektedir" diye konuştu.

"Doktorlar Hamaslıymış gibi esir alınıyor"

Gazze'den yaşananlar hakkında kaynaklarından bilgi aldıklarını söyleyen Adil Kurban, "Hastanelere yapılan baskınlarda doktorlar Hamaslıymış gibi esir alınıyor ve onlara işkence yapılıyor. Hasta ve hasta yakınlarına yapılanları daha saymadım bile. Kabul edilemez savaş ortadadır. Bu savaş adeta silahsız toplumu yok etmektedir. Burada vefat eden insanların 4'te 3'ünün fazlası kadın ve çocuktur. Böyle bir savaş olabilir mi? Çoğunlukla kadın ve çocukların öldürüldüğü savaş savaş mıdır? Savaşta kimler ölür? Bu açıdan bakıldığında kesinlikle kabul edilemez bir olguyla karşı karşıyayız. Tüm dünya hekimlerini ve insanlarını tepki vermeye, kınamaya ve karşı durmaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.