İsrail'deki Hastane Dünyanın En Büyük Taranmış Plasenta Veri Havuzunu Oluşturacak
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İsrail'deki Wolfson Sağlık Merkezi, dünyanın en büyük taranmış plasenta veri havuzunu oluşturacağını duyurdu. Hastane, taranmış veri tabanının yeni patolojilerin sırrını çözmeyi ve hatta gelecekte ortaya çıkabilecek hamilelik komplikasyonlarını tahmin etmeyi mümkün kılacağını söyledi.
KUDÜS, 9 Haziran (Xinhua) -- İsrail'deki Wolfson Sağlık Merkezi, dünyanın en büyük taranmış plasenta veri havuzunu oluşturacağını duyurdu.
İsrail'in iç kesimindeki Holon kentinde bulunan devlete ait hastane, Perşembe günü yaptığı açıklamada taranmış veri tabanının, yeni patolojilerin sırrını çözmeyi ve hatta gelecekte ortaya çıkabilecek hamilelik komplikasyonlarını tahmin etmeyi mümkün kılacağını söyledi.
Wolfson Tıp Merkezi'nin elinde son 20 yıla ait gebelik zehirlenmesi, erken doğum, büyüme bozuklukları ve diyabet gibi çeşitli gebelik komplikasyonları geçirmiş kadınlardan alınan halihazırda 100.000'den fazla plasenta patolojisi örneği bulunuyor.
Tarama çalışmaları, hükümet tarafından sağlık merkezine verilen 1,5 milyon şekel (410.516 ABD doları) tutarındaki araştırma hibesiyle yürütülecek.
Hastane, çalışmalar tamamlandıktan sonra tanı ve tahminlerin yapay zeka kullanılarak ve insan eli değmeden yapılabileceğini belirtti.