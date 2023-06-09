İsrail'deki Hastane Dünyanın En Büyük Taranmış Plasenta Veri Havuzunu Oluşturacak

İsrail'deki Wolfson Sağlık Merkezi, dünyanın en büyük taranmış plasenta veri havuzunu oluşturacağını duyurdu. Hastane, taranmış veri tabanının yeni patolojilerin sırrını çözmeyi ve hatta gelecekte ortaya çıkabilecek hamilelik komplikasyonlarını tahmin etmeyi mümkün kılacağını söyledi.