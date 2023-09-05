İsrail'de Kovid-19 Varyantları Nedeniyle Hastaneye Yatışlarda Artış

İsrail Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda hafif bir artış yaşandığını ve önümüzdeki üç hafta içinde dahili servislere başvuran her hastaya PCR testi yapılması talimatı verdiğini açıkladı.

KUDÜS, 5 Eylül (Xinhua) -- İsrail Sağlık Bakanlığı, bazı varyantların yayılması sonucu Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda hafif bir artış yaşandığını açıkladı.

Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre bakanlık, önümüzdeki üç hafta içinde dahili servislere başvuran her hastaya PCR testi yapılması için hastanelere talimat verdi.

Bu aşamada halka yönelik talimatlarda herhangi bir değişiklik olmadığını kaydeden bakanlık, İsrail'de ve dünya genelinde hastalığın seyrini ve Kovid-19 varyantlarını sürekli olarak izlediğini de bildirdi.

Bakanlık ayrıca bu kış virüsün yeni alt türlerine karşı aşı tedarik etmeye hazırlanıyor.

Bakanlık, semptomları olan hastaların en az beş gün karantinada kalmasını ve dışarı çıkarken maske takmasını da tavsiye etti.