İsrail Başbakanı Netanyahu Hastaneye Kaldırıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Netanyahu, güneşte uzun süre kaldığı için su kaybı yaşadığını belirtti ve halka daha az güneşte kalıp daha fazla su tüketmeleri çağrısında bulundu. Haftalık Bakanlar Kurulu toplantısı da pazartesi gününe ertelendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından, sağlık durumunun "iyi olduğunu" bildirdi.

Netanyahu, Twitter hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, "Dün güneşte şapkasız ve susuz vakit geçirdim. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. İlginiz için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tedavi gördüğü Şiba Hastanesinin personeline de teşekkür eden Netanyahu, İsrail halkına "Ülkede bir sıcak hava dalgası var. Güneşte daha az zaman geçirmenizi ve daha çok su tüketmenizi rica ediyorum." dedi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise ilk incelemelere göre Netanyahu'nun sağlık durumunun "iyi olduğu ve su kaybı nedeniyle rahatsızlandığı" aktarıldı.

Times of Israel gazetesinin haberinde de yarın düzenlenmesi beklenen İsrail'in haftalık Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısının pazartesi gününe alındığı kaydedildi.

73 yaşındaki Netanyahu, İsrail'de aralıklı olarak toplamda 14 yıldır başbakanlık görevini yürütüyor.