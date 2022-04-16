Isparta Şehir Hastanesinde Kovid-19 yoğun bakım servisi sayısı bire düşürüldü
AA - Muhammed Enes Yapalıkan - Sağlık
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Isparta Şehir Hastanesi'nde salgın dolayısıyla kurulan üç Kovid -19 yoğun bakım servisi sayısı vakaların azalmasıyla bire düşürüldü.
ISPARTA (AA) - Isparta Şehir Hastanesi'nde salgın dolayısıyla kurulan üç Kovid -19 yoğun bakım servisi sayısı vakaların azalmasıyla bire düşürüldü.
Alınan bilgiye göre, salgın sürecinde oluşturulan 3 yoğun bakım servislerindeki hasta sayısı, en düşük seviyeye geriledi.
Salgın nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda 6 hastanın tedavi gördüğü öğrenildi.
Öte yandan, hastanede aşılama çalışmalarının ramazanda akşam 22.00'ye kadar devam ettiği bildirildi.
AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Sağlık