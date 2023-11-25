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Isparta'da inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hastaneye kaldırıldı

Hızırbey Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan işçi, elindeki matkabın suyla temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İlk müdahalenin ardından işçi, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.