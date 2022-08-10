Haber : İspanya'da maymun çiçeği tespit edilenlerin sayısı 5 bini geçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İspanya'da maymun çiçeği tespit edilenlerin sayısı 5 bini geçti

 - Güncelleme:
İspanya'da maymun çiçeği tespit edilenlerin sayısı 5 bini geçti

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen maymun çiçeği vakalarının 5 bin 162'ye çıktığını açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen maymun çiçeği vakalarının 5 bin 162'ye çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Uyarıları ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (CCAES) tarafından verilen bilgilerde, son 5 günde 220 artışla maymun çiçeği görülenlerinin sayısının 5 bin 162'ye ulaştığı bildirildi.

Şimdiye kadar iki kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiği İspanya, maymun çiçeği vaka sayılarında dünyada ABD'nin ardından ikinci ve Avrupa'da ilk sırada bulunuyor.

CCAES, genel nüfus oranına göre maymun çiçeğinin İspanya'da bulaşma oranının düşük olmasına rağmen cinsel ilişkiyle bulaşma riskinin yüksek olduğu ve belirsizliğin devam ettiği uyarısında bulundu.

Ülkede maymun çiçeği vakalarının en yoğun görüldüğü kent Madrid (2 bin 94) oldu.

Başkent Madrid'de temmuz ortasından bu yana 1504 kişiye maymun çiçeği aşısı yapılırken, bu sayının artırılması için yeni aşılar talep ediliyor.

AA / Şenhan Bolelli - Sağlık

Sağlık Bakanlığı İspanya Madrid Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title