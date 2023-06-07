İşlenmiş Gıdaların Depresyon Riskini Artırdığına Dair Araştırma

Online PR Servisi B2Press, işlenmiş gıdaların depresyon riskini artırdığına dair yapılan araştırmaları inceledi. Tüketilen besinlerin ruh sağlığını etkilediği ve düzensiz beslenmenin depresyonu tetiklediği belirtildi. Sağlıklı bağırsakların sağlıklı ruh halinin teminatı olduğu, omega-3 yağ asitlerinin depresyon riskini azalttığı da vurgulandı.

İşlenmiş gıdaların depresyon riskini artırdığına dikkat çeken Online PR Servisi B2Press, incelediği araştırmalar doğrultusunda tüketilen besinlerin ruh sağlığını etkilediğini ve düzensiz beslenmenin depresyonu tetiklediğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı verilere göre, küresel nüfusun yüzde 3,8'i depresyonla mücadele ediyor. Depresyondaki kişilerde çoğunlukla üzüntü halinin, hayattan zevk alamamanın ve karamsarlık hissinin yoğun yaşandığı gözleniyor. Konuya dair inceleme yapan Online PR Servisi B2Press ise uyku düzenindeki bozulmaların ve sağlıksız beslenmenin depresif ruh halini tetiklediğine dikkat çekiyor.

BMC Tıp Dergisi'nin depresyon hastası bir grup insanın 12 hafta boyunca uyguladığı diyetin çıktılarını paylaştığı çalışmayı inceleyen şirket, depresyon ve beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Buna göre tüketilen besinler bireylerin ruhsal durumunu doğrudan etkiliyor. Çünkü, rafine gıdalardan, kızartılmış yiyeceklerden ve çok şekerli besinlerden arındırılmış olan bu diyetin ardından bireylerdeki depresyon seviyesinin diyet uygulamayan bireylere kıyasla gerilediği kaydediliyor. Öte yandan katılımcıların yüzde 32'sinin iyileştiği kaydediliyor.

SAĞLIKLI BAĞIRSAKLAR, SAĞLIKLI RUH HALİNİN TEMİNATI

İncelediği araştırmalarla mutluluk hormonu olan serotoninin yüzde 90'ından fazlasının sağlıklı bir bağırsakta mevcut olduğu, kontrolsüz tüketilen sağlıksız besinlerin de bağırsaktaki iyi huylu organizmaları olumsuz etkilediği bilgisine ulaşan Online PR Servisi B2Press, bağırsak ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi de değerlendirdi. Şirketten edinilen bilgilere göre bağırsaklardaki psikobiyotikler, zihni olumlu yönde etkileyerek ruh halini dengeliyor. Probiyotik tüketimi serotonin değerini yükseltmenin yanı sıra depresyon ve anksiyete belirtilerini de azaltıyor.

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ DEPRESYON RİSKİNİ AZALTIYOR

Ruh sağlığının bozulmasında vitamin eksikliğinin de kritik bir rol oynadığını aktaran şirket, 110 depresyon hastası ve 220 sağlıklı bireyin katıldığı bir başka çalışmadan hareketle depresyon hastalarının B12 değerinin düşük olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanların görüşlerinden yola çıkarak D vitamini eksikliği yaşayan kişilerde majör depresif bozukluğu riskini 3 kat arttığını öne sürüyor. Omega-3 yağ asitlerinin ise düzenli olarak tüketilmesi halinde depresyon olasılığının azaldığını vurguluyor.