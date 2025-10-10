İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Sağlık Bakanları Konferansı Ürdün'de Gerçekleşti

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Sağlık Bakanları Konferansı 7-9 Ekim tarihleri arasında Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İİT üyesi ülkelerin Sağlık Bakanlarının ve üst düzey temsilcilerinin bir araya geldiği konferans, bu yıl "Sağlık Bizim Ortak Sorumluluğumuzdur" temasıyla gerçekleşti.

Ürdün'deki konferansa Türkiye'den Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Aziz Alper Biten başkanlığındaki heyet katıldı.

Konferansta, İslam dünyasında sağlık alanındaki dayanışmanın güçlendirilmesi, ortak sorunlara karşı sürdürülebilir çözümlerin üretilmesi ve üye ülkeler arasında işbirliği mekanizmaların daha etkin hale getirilmesi hedeflendi.

Ayrıca konferansta, İslam dünyasında sağlık sistemlerinin karşılaştığı zorluklar, afet ve savaş koşullarında sağlık hizmetlerine erişim, pandemilere hazırlık ve halk sağlığının korunması gibi konular ele alındı.

Gazze'de yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere, İslam coğrafyasındaki insani krizlerin halk sağlığı üzerindeki yıkıcı etkileri gündeme getirilerek, bu sorunların çözümüne yönelik ortak irade ve dayanışma vurgulandı.

Filistin'e destek

Konferansta konuşan Biten, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesinin yalnızca bir kalkınma hedefi değil, aynı zamanda insani bir sorumluluk olduğunu aktardı.

Hiçbir ülkenin sağlık güvenliğinin diğerinden bağımsız düşünülemeyeceğine dikkati çeken Biten, Türkiye'nin bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımına açık olduğunu bildirdi.

Biten, sağlığın temel bir insan hakkı olduğunu ve bu hakkın herkes için eşit biçimde sağlanması gerektiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin her koşulda Filistin halkının yanında olmaya ve İslam dünyasının ortak vicdanını temsil etmeye devam edeceğini vurguladı.

Sağlık sistemlerinden beklentilerin yalnızca hizmet sunumuyla sınırlı olmaması gerektiğinin altını çizen Biten, sağlık sistemlerinin üretim, inovasyon ve teknoloji geliştirme süreçlerinde aktif bir rol oynaması gerektiğini belirtti.

Biten, bu anlayışla Türkiye'nin "Üreten Sağlık Sistemi" adlı bir program başlattığını dile getirerek, söz konusu programın temel amacının sağlık hizmeti sunumu sırasında ortaya çıkan fikirleri destekleyerek bunları yenilikçi ürün ve çözümlere dönüştürmek olduğunu dile getirdi.

Konferans sonunda, tüm üye ülkelerin heyet başkanlarının imzasıyla "Amman Deklarasyonu" kabul edildi.

Bu deklarasyon, İslam dünyasında sağlık alanında işbirliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi, ortak sağlık politikalarının geliştirilmesi ve sağlıkta kapsayıcı kalkınma hedeflerine ulaşılması yönünde güçlü bir siyasi taahhüt niteliği taşıyor.

Türkiye öncü üyelerden ???????

Türkiye, İİT'nin öncü üyelerinden biri olarak, teşkilatın çalışmalarına yön veren, vizyon belirleyen ülkeler arasında yer alıyor.

Halihazırda İİT Dönem Başkanlığı görevini yürüten Türkiye, sağlık başta olmak üzere birçok alanda İslam ülkeleri arasında dayanışmanın güçlendirilmesi, insan odaklı politikaların geliştirilmesi ve küresel ölçekte adil, kapsayıcı bir kalkınma anlayışının yerleşmesi için aktif çaba gösteriyor.

Türkiye, İİT'nin sağlık alanındaki çatı belgesi olan İİT Sağlık Stratejik Eylem Programı (İİT-SHPA) kapsamında belirlenen 6 tematik alandan "Sağlık Sistemlerinin Güçlendirilmesi" başlığında lider ülke konumunda.