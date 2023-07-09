İskenderun Devlet Hastanesinde Tomografi Bölümünde Yangın Çıktı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan İskenderun Devlet Hastanesinin tomografi bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle tomografi cihazlarının bulunduğu bölümde hasar meydana geldi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hastanenin tomografi bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İskenderun Devlet Hastanesinin tomografi bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine hastaneye, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle tomografi cihazlarının bulunduğu bölümde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Sağlık