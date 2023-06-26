İSİG Meclisi: 15 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motokurye olarak çalıştırılan 15 yaşındaki Mehmet Akif Zengin'in otomobil çarpması sonrası hayatını kaybettiğini bildirdi. İSİG, bugün sosyal medya hesabı üzerinden 4 iş cinayetini duyurdu.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motokurye olarak çalıştırılan 15 yaşındaki Mehmet Akif Zengin'in otomobil çarpması sonrası hayatını kaybettiğini bildirdi.

IŞİG, bugün sosyal medya hesabı üzerinden 4 iş cinayetini duyurdu. IŞİD ilk olarak Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motokurye olarak çalıştırılan 15 yaşındaki Mehmet Akif Zengin dün gece 00.30 sıralarında siparişten dönerken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İSİG Meclisi'nin konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Mehmet Akif Zengin… 15 yaşında, motokurye… Kayseri Kocasinan'da gece 00.30 civarı sipariş götürüp, çalıştığı çiğ köfteciye kullandığı elektrikli motosikletle dönerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti."

KAÇAK MADEN OCAĞINDAKİ GÖÇÜKTE YARALANAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, İSİG Meclisi, Zonguldak'ta kaçak olarak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte ağır yaralanan 33 yaşındaki Uğur Bıyıklı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

İŞİG Meclisi'nin yaptığı bir diğer iş cinayeti duyurusu ise İzmir Aliağa'dan oldu. Açıklamaya göre, gemi söküm işçisi Günay Ürüncü, İzmir Aliağa fabrikalar bölgesinde Batı Liman firmasının kömür deposunda kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti.

İŞİG Meclisi'nin son iş cinayeti duyurusu ise Suriyeli Mustafa A.H. adlı işçi ile ilgili oldu. Açıklamaya göre, Suriyeli işçi, İstanbul Eyüpsultan'da bir binanın teras katında tente yaparken yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.