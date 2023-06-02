İş İnsanından GAÜN Hastanesine Tıbbi Malzeme Desteği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi'ne iş insanı Kemal Yurtoğlu tarafından tıbbi malzeme yardımı yapıldı. Yapılan yardım 3 tır yüksek kaliteli tıbbi malzeme içeriyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi'ne iş insanı Kemal Yurtoğlu tarafından tıbbi malzeme yardımı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, iş insanı Kemal Yurtoğlu 3 tır yüksek kalite tıbbi malzeme yardımı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Prof. Dr. Şevki Hakan Eren, girişimleriyle destek veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Op. Dr. Ertuğrul Soysal'a ve iş insanı Kemal Yurtoğlu'na teşekkür etti.

Depremler sonrası yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Eren, "Devletimizin ve kadirşinas hayırsever iş insanlarımızın desteğiyle ayağa kalktık. Böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.