İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde kum fırtınası nedeniyle sağlık sorunları artıyor

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde son beş günde toplam 833 kişi, kum fırtınası kaynaklı sağlık problemleri nedeniyle sağlık merkezlerine başvurdu. Solunum, kalp ve göz rahatsızlıkları en sık görülen sorunlar arasında yer alıyor.

TAHRAN, 7 Temmuz (Xinhua) -- İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde son beş günde toplam 833 kişi, kum fırtınası kaynaklı sağlık problemleri nedeniyle sağlık merkezlerine başvurdu.

İran'ın IRIB Haber Ajansı'nın Perşembe günkü haberine göre, Sistan ve Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi, çoğunlukla kum fırtınası kaynaklı solunum, kalp ve göz rahatsızlıkları nedeniyle 128 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Sistan ve Beluçistan Kızılayı Başkanı Seyed Mohammad Mehdi Sajjadi, eyaletin fırtınadan etkilenen bölgelerinde yaşayanlara 6.000'den fazla yüz maskesi dağıtıldığını kaydetti.

Eyalet Meteoroloji Kurumu Genel Müdürü Mohsen Heidari ise önümüzdeki günlerde kuvvetli rüzgarların devam etmesini ve bunun daha fazla kum fırtınasına yol açmasının beklendiği söyledi.

Eyalette her yıl Mayıs ayı sonundan Eylül ayı sonuna kadar kuvvetli yaz rüzgarları yaşanıyor.