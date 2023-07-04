İran'da Kum Fırtınası Sonucu 400 Kişi Hastanelere Başvurdu

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşanan kum fırtınası nedeniyle 400'den fazla kişi hastanelere başvurdu. Rüzgarın hızının 104 kilometreye ulaştığı bölgede havadaki toz miktarında ciddi artış görülüyor. Hastanelere başvuran kişilerin bir kısmı yatarak tedavi alırken, bir kısmı da ayakta tedavi edildi. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte yaşanan sağlık sorunlarına dikkat çekildi.