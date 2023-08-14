İran'da Kum Fırtınaları Sağlık Sorunlarına Yol Açıyor

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde şiddetli kum fırtınaları nedeniyle sağlık sorunları yaşanıyor. Hastaneye kaldırılanların sayısı 733'e ulaştı.

TAHRAN, 14 Ağustos (Xinhua) -- İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde şiddetli kum fırtınalarının yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle Perşembe gününden bu yana tedavi görmek isteyenlerin sayısı 733 oldu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın Pazar günkü haberine göre Sistan ve Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi çoğunlukla solunum, kalp ve göz rahatsızlıkları nedeniyle 58 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Eyalet Meteoroloji Kurumu Genel Müdürü Mohsen Heidari ise kuvvetli rüzgarların Çarşamba gününe kadar devam ederek eyaletin çeşitli bölgelerinde kum fırtınalarına yol açmasının beklendiğini söyledi.

IRNA, Acil Durum Kurumu'nun talimatıyla Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerindeki tüm banka ve kurumların Pazar günü kapatıldığını bildirdi.

Eyalette her yıl Mayıs ayı sonundan Eylül ayı sonuna kadar kuvvetli yaz rüzgarları yaşanıyor.