İran'da Kum Fırtınaları Sağlık Sorunlarına Yol Açıyor

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde meydana gelen kum fırtınaları nedeniyle sağlık sorunları yaşayanların sayısı 1.000'i aştı. Solunum, kalp ve göz rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görmek isteyenler arasından 92 kişi hastaneye yatırıldı.

TAHRAN, 17 Temmuz (Xinhua) -- İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde kum fırtınalarının yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle Çarşamba gününden bu yana tedavi görmek isteyenlerin sayısı 1.000'i aştı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın Pazar günkü haberine göre, Sistan ve Beluçistan Afet Yönetimi ve Zararlarını Azaltma Kurumu Başkanı Mecid Muhibbi, kum fırtınalarının tetiklediği solunum, kalp veya göz rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görmek isteyen 1.047 kişiden 92'sinin hastaneye yatırıldığını söyledi.

Muhibbi ayrıca eyaletin Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinin kum fırtınalarından en çok etkilenen bölgeleri arasında yer aldığını belirtti.

Muhibbi, Temmuz ayı başlarında yaptığı bir açıklamada eyalette beş gün içerisinde toplam 833 kişinin kum fırtınası nedeniyle tedavi altına alındığını ve bunlardan 128'inin hastaneye kaldırıldığını söylemişti.