İran'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığından 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İran'da son 3 ayda Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı İnsan ve Hayvanlar Arasında Bulaşabilen Hastalıklarla Mücadele Daire Başkanı Dr. Muhammed Rıza Şirzadi, hastalığın belirtileri ve bulaşma yolları hakkında bilgi verdi.

İran'da son 3 ayda Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Sağlık Bakanlığı İnsan ve Hayvanlar Arasında Bulaşabilen Hastalıklarla Mücadele Daire Başkanı Dr. Muhammed Rıza Şirzadi konuyla ilgili bilgi verdi.

Şirzadi, "Son 3 ayda 28 kişide KKKA görüldü. Bu hastalardan 3'ü yaşamını yitirdi." dedi.

Hastalığın belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, mide-bağırsak semptomlarının yer aldığına değinen Şirzadi, kene kaynaklı KKKA'nın hayvanlardan da bulaşabileceğini hatırlattı.

İranlı yetkili, "Ahır hayvanlarının etleri tüketilmeden önce 24 saat 4 santigrat derecede bekletilmelidir. Ciğer ve sakatat ise en az 48 saat aynı derecede bekletilmelidir. Sonra iyice pişirilip tüketilmelidir." dedi.