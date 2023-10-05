Irak'tan Türkiye'ye getirilen yangın mağdurlarının tedavisi devam ediyor

IRAK'ta düğün salonunda yaşanan yangın faciasında yaralanan 20 kişi tedavi için Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastaneye getirilmişti. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Derya Bayırlı Turan, "Şu an takip ve tedavisi devam eden 16 hastamız bulunuyor. 2 hastamız geldiği gün vefat etmişlerdi. Daha sonraki takip ve tedavilerinde 2 hastamızı daha, üzülerek söylüyorum kaybettik" dedi. Irak'tan, durumu kritik olan 3 hastanın daha tedavi için Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

Irak'ın Musul kentinde 26 Eylül'de düğün salonunda havai fişek nedeniyle çıkan ve 100'ü aşkın kişinin ölümüne sebep olan yangın sırasında yaralanan kişilerden 20'si tedavi için Türkiye'ye getirilmişti. Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastanede tedavileri devam eden 16 hastayı İstanbul Vali Yardımcısı Nail Anlar, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Irak İstanbul Başkonsolosu Muhammed Selman, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönder, üniversitenin rektörü Yaşar Hacısalihoğlu ve diğer yetkililer ziyaret etti. Ziyaretin ardından heyet tarafından açıklama yapıldı.

Hastaların tedavisi hakkında bilgi veren hastanenin başhekimi Doç. Dr. Derya Bayırlı Turan, dün 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti. Irak İstanbul Başkonsolosu Muhammed Selman ise 3 kişiden oluşan bir grubun daha Türkiye'ye getirileceğini ifade etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BAŞBAKAN SUDANİ İLE İLK GÖRÜŞMEYİ YAPMIŞTIR"

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer de, " Türkiye'ye intikal eden hastaları ziyaret etmek istedik. Ne yazık ki kayıplarımız oldu. Gerçekten çok derin bir üzüntü duyuyoruz. Beklenmedik, öngörülemeyen bir kaza meydana gelmiş. Hastalarımızın sağlık durumları yakından takip edilmekte. Herşeyin kontrol altında olduğunu, hepsinin emin ellerde olduğunun burada altını çizmek isteriz. Biz de gelip yakından görmek istedik. Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzeyden aşağıya kadar bütün yetkilileri konuyu yakından takip etmektedirler. Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan Sudani ile ilk görüşmeyi yapmıştır. Konu sonuna kadar takip edilmeye devam edecektir" diye konuştu.

"4. GRUBU BEKLİYORUZ"

Irak İstanbul Başkonsolosu Muhammed Selman, "Olay ilk ortaya çıktığında yaralı aileler çağrıda bulundular. Başbakanımız Sudani'ye çağrıda bulundular. Başbakanımız talimat verdi. Irak Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı dosyanın sorumluluğunu üstlendi. Dışişleri Bakanlığının talimatı ile yaralı hastalar askeri uçaklarla Türkiye'ye sevk edildi. Hastalardan 3 grup Türkiye'ye getirildi. Şu an hepsi tedavi görüyorlar. 4. grubu bekliyoruz, bugün ya da yarın gelir. Herkesin verdiği emeklere teşekkür ediyoruz. Hastalarımıza, yaralılarımıza şifalar diliyoruz" dedi.

"SÜREÇTE 4 HASTAMIZI KAYBETTİK"

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Derya Bayırlı Turan, "Hastanemiz 20 Irak vatandaşı hastamızı yanık tanısıyla kabul etti. Şu an takip ve tedavisi devam eden 16 hastamız bulunuyor. 16 hastamızdan 7 hastamız yoğun bakım ünitesinde takip edilmekte. 9 hastamız ise servis şartlarında takip ve tedavileri devam ediyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızdan 4 hastamız solunum cihazına bağlı. 2 hastamızın durumu bir miktar daha kritik. Tüm ekibimizle beraber bu hastalara hizmet vermek adına elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Burada özellikle yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastalar başta olmak üzere yanık deneyimli olan hekim kadromuzla beraber gerek plastik cerrahi, gerek genel cerrahi, gerek yoğun bakım uzmanları, gerekse mikro cerrahi uzmanlarımızla hastalarımızın tedavilerini eksiksiz olarak gerçekleştirmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte ne yazık ki 4 hastamızı kaybettik. Bunun büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Dileğimiz tüm hastalarımızı sağlıkla yürüyecek şekilde tekrar ülkelerine göndermek. Tedavi sürecinde 2 hastamızı daha kaybettik. 2 hastamız geldiği gün vefat etmişlerdi. Daha sonraki takip ve tedavilerinde 2 hastamızı daha üzülerek söylüyorum kaybettik" ifadelerini kullandı.