Irak'taki düğünde yaralanan 2 kişi daha hayatını kaybetti

Irak'taki düğünde yaralanan ve İstanbul'a getirilen 20 kişiden 2'si daha hayatını kaybetti. İstanbul Vali Yardımcısı ve büyükelçilerden oluşan heyet, hastanede yaralıları ziyaret etti.

Irak'taki düğünde yaralanarak İstanbul'a getirilen 20 yaralıdan 2'si daha hayatını kaybetti. İstanbul Vali Yardımcısı Dr. M.H. Nail Anlar ve büyükelçilerden oluşan heyet hastanede yaralıları ziyaret ederek, hastane yönetiminden bilgi aldı.

Irak'ın Musul şehrindeki düğünde yaşanan faciada 100'ü aşkın kişi feci şekilde can vererek hayatını kaybetmişti. Irak ve Türkiye Sağlık Bakanlıklarının ortak çalışmasıyla düğünde yaralanan 20 kişi, yanık tedavileri için kademeli olarak Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastaneye getirilmişti. Irak'tan getirilen 2 yaralı daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 4 oldu. İstanbul Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, İstanbul Irak Başkonsolosu Mohammed Salman Hamed, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. Yaşar Hacısalihoğlu ve özel hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Derya Bayırlı Turan'dan oluşan heyet, Irak'tan gelen durumu kritik hastalar için ayrılan katta yaralılar ve refakatçileri ile görüştü. Ziyaret sırasında Vali Yardımcısı Anlar ve beraberindeki heyet hastanedeki yetkililerden hastaların durumu hakkında bilgi aldı. Özel hastanede açıklama yapan heyetten Irak'tan 4'üncü bir grup olarak 3 yaralının daha Türkiye'deki özel hastaneye getirileceği öğrenildi. Vali yardımcısı ve beraberindeki heyet ziyaretlerinin ardından hastaneden ayrıldı.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzeyden aşağıya kadar bütün yetkilileri konuyu yakından takip etmektedirler"

Konunun Cumhurbaşkanı tarafından yakından takip edildiğini ifade eden Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, "Türkiye'ye intikal eden hastaları ziyaret etmek istedik. Ne yazık ki kayıplarımız oldu. Gerçekten çok derin bir üzüntü duyuyoruz. Beklenmedik, öngörülemeyen bir kaza meydana gelmiş. Hastalarımızın sağlık durumları yakından takip edilmekte. Her şeyin kontrol altında olduğunu, hepsinin emin ellerde olduğunun burada altını çizmek isteriz. Biz de gelip yakından görmek istedik. Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzeyden aşağıya kadar bütün yetkilileri konuyu yakından takip etmektedirler. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakan Sudani ile ilk görüşmeyi yapmıştır. Konu sonuna kadar takip edilmeye devam edecektir" diye konuştu.

"Bugün ya da yarın 4'üncü bir grubun gelmesini bekliyoruz"

4'üncü grup yaralıların gelmesini beklediklerini söyleyen İstanbul Irak Başkonsolosu Mohammed Salman Hamed, "Olay ilk ortaya çıktığında yaralı aileler çağrıda bulundular. Başbakanımız Sudani'ye çağrıda bulundular. Başbakanımız talimat verdi. Irak Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı dosyanın sorumluluğunu üstlendi. Dışişleri Bakanlığının talimatı ile yaralı hastalar askeri uçakla Türkiye'ye sevk edildi. Hastaların üç grubu Türkiye'ye ulaştı. Şu an tedavi görüyorlar. Bugün ya da yarın 4'üncü bir grubun gelmesini bekliyoruz" dedi.

"Dileğimiz tüm hastalarımızı sağlıklı, yürüyecek şekilde tekrar ülkelerine göndermek"

Hastanedeki vefat sayısının 4'e ulaştığını ifade eden özel hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Derya Bayırlı Turan, "Hastanemiz, 20 Irak vatandaşı hastamızı kabul etti yanık tanısıyla. Şu an takip ve tedavisi devam eden 16 hastamız bulunuyor. 16 hastamızdan 7 hastamız yoğun bakım ünitesinde takip edilmekte. 9 hastamızın ise servis şartlarında takip ve tedavileri devam ediyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızdan 4 hastamız solunum cihazına bağlı. 2 hastamızın durumu bir miktar daha kritik. Tüm ekibimizle beraber bu hastalara hizmet vermek adına elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Burada özellikle yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastalar, yanık deneyimi olan hekim kadromuzla beraber gerek plastik cerrahi, gerek genel cerrahi, gerek yoğun bakım uzmanları, gerekse el ve mikrocerrahi uzmanlarımızla hastalarımızın tedavilerini eksiksiz olarak gerçekleştirmek için elimizden geleni fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte ne yazık ki 4 hastamızı kaybettik. Bunun büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Dileğimiz, tüm hastalarımızı sağlıklı, yürüyecek şekilde tekrar ülkelerine göndermek. Tedavi sürecinde 2 hastamızı daha kaybettik. 2 hastamız da geldiği gün vefat etmişlerdi. Daha sonraki takipli tedavilerinde 2 hastamızı daha üzülerek söylüyorum kaybettik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL