Irak'ta Hemorajik Ateş Virüsü Nedeniyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Irak'ın Kerkük kentinde 'kanamalı' olarak bilinen 'Hemorajik ateş' virüsü nedeniyle bir kişinin ölmesinin ardından kentte denetimler sıklaştırıldı. Kerkük Veteriner İşleri Müdürü Mansur Beyatlı, virüsün yayılmaması için kentteki mezbaha, kasap ve tüm şarküterilere yönelik denetimlerin sıklaştırıldığını kaydetti.

Irak'ın Kerkük kentinde "kanamalı" olarak bilinen "Hemorajik ateş" virüsü nedeniyle bir kişinin ölmesinin ardından kentte denetimler sıklaştırıldı.

Kerkük Veteriner İşleri Müdürü Mansur Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yıllar sonra bir kez daha "Hemorajik ateş" virüsünün ortaya çıktığına dikkati çekti.

Sağlık alanında önlemlerin artırıldığını ifade eden Beyatlı, virüsün yayılmaması için kentteki mezbaha, kasap ve tüm şarküterilere yönelik denetimlerin sıklaştırıldığını kaydetti.

Beyatlı, Kerkük Sağlık Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan Denetim Komisyonlarının da bu ekiplerin denetimlerini bizzat kontrol ettiğini aktardı.

Denetimlerin gerek kent merkezi gerek kırsal kesimlerde aralıksız olarak sürdürüleceğini söyleyen Beyatlı, virüse son verene kadar çalışmaları durdurmayacaklarını ifade etti.

Irak'ın Kerkük kentinde 10 Haziran'da "kanamalı" olarak bilinen "Hemorajik ateş" virüsü tespit edilen 3 kişinin hastaneye kaldırıldıkları belirtilmişti.

Kerkük Sağlık Müdürü Ziyad el-Cubburi, virüs tespit edilen ve hastaneye kaldırılan 3 kişiden birinin öldüğünü açıklamıştı.

Irak'ta geçmiş yıllarda görülen Hemorajik ateş virüsü vakalarına özellikle ülkenin elverişsiz koşullarda hayvan yetiştirilen bölgelerinde rastlanıyor.