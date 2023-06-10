Irak'ta Hemorajik Ateş Virüsü: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Irak'ın Kerkük kentinde Hemorajik ateş virüsü tespit edilen 3 kişiden biri hayatını kaybetti. Kerkük Sağlık Müdürü Ziyad el-Cubburi, virüse yakalananların durumunu açıkladı ve salgına karşı alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

Irak'ın Kerkük kentinde "kanamalı" olarak bilinen "Hemorajik ateş" virüsü tespit edilen 3 kişiden biri öldü.

Kerkük Sağlık Müdürü Ziyad el- Cubburi, AA muhabirine, kentte hastaneye kaldırılan 3 kişide "Hemorajik ateş" virüsü tespit edildiğini söyledi.

Cubburi, bu kişilerin test sonuçlarının önce söylendiği gibi Ebola virüsü değil "Hemorajik ateş" virüsü olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

Virüse yakalananlardan durumu ağır olan birinin öldüğünü, diğer ikisinin tedavileri sonrası taburcu edildiğini ifade eden Cubburi, gerek Sağlık Bakanlığı gerek Kerkük yerel idaresinin kendilerine büyük destek verdiğini dile getirdi.

Cubburi, virüsün daha önceki yıllarda ülkenin güney kesimlerinde ortaya çıktığına dikkati çekerek, salgına yönelik aldıkları önlemler sayesinde durumun kontrol altında olduğu bilgisini verdi.

Salgının yayılmasına karşı kentte ve özellikle kırsal kesimlerde ciddi önlemler aldıklarını, hayvancılığın yapıldığı tüm bölgelerde sıkı denetimlerin yapıldığını anlatan Cubburi, kasap ve şarküterilere gelen tüm ürünlerin sağlık ekiplerinin denetiminden geçtiğini aktardı.

Cubburi, kentin çeşitli bölgelerinden virüse yakalandıkları şüphesiyle 30'dan fazla kişinin daha virüs testi yaptırdığını ancak sonuçların henüz çıkmadığını belirtti.

Irak'ta geçmiş yıllarda görülen Hemorajik ateş virüsü vakalarına, özellikle ülkenin elverişsiz koşullarda hayvan yetiştirilen bölgelerinde rastlanıyor.