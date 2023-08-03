Irak Sağlık Bakanlığı, Hindistan'da üretilen zehirli madde içerdiği iddia edilen ilaç hakkında uyarıda bulundu

Irak Sağlık Bakanlığı, Hindistan'da üretilen ve zehirli madde içerdiği iddia edilen soğuk algınlığı ilacı Cold Out'un Bakanlık tarafından resmi kaydının yapılmadığını ve kullanılmasının kanuna aykırı olacağını bildirdi. Sağlık denetim ekipleri, ilaç ve diğer kayıtsız ilaçların bulundurulmasıyla ilgili arama ve incelemeleri sürdürüyor.

Irak Sağlık Bakanlığı, Hindistan'da üretilen ve zehirli madde içerdiği iddia edilen soğuk algınlığı ilacı Cold Out'un Bakanlık tarafından resmi kaydının yapılmadığını ve kullanılmasının kanuna aykırı olacağını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Seyf Bedir, Irak resmi ajansı INA'ya konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Cold Out" isimli ilacın Sağlık Bakanlığı resmi kayıtlarında bulunmadığını aktaran Bedir, bunun kullanılmasının kanuna aykırı olacağını söyledi.

Bedir, "Sağlık denetim ekipleri, söz konusu ilaç ve diğer kayıtsız ilaçların bulundurulmasıyla ilgili arama ve incelemeleri sürdürüyor. Bunu satanların yakalanması halinde haklarında kanunlara göre cezai işlem başlatılacaktır." dedi.

Söz konusu ilacın zehirli madde içerdiği iddia edilmişti.