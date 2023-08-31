Irak'ın Süleymaniye kentinde kolera vakaları tespit edildi

Irak'ın Süleymaniye kentinde kusma ve karın ağrısı şikayetlerinde artış yaşanırken, 10 kişide kolera tespit edildiği ve hastalığın yayılmaması için önlemler alındığı belirtildi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde kusma ve karın ağrısı şikayetlerinde artış yaşanırken, 10 kişide kolera tespit edildiği ve hastalığın yayılmaması için önlemler alındığı belirtildi.

Süleymaniye Sağlık Müdürü Sabah Hawrami, kentteki kolera vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

Hawrami, "Günde yaklaşık 100 kişi kusma ve karın ağrısı şikayeti ile sağlık kuruluşlarına başvuruyor. Tabii bu kişilerin hepsinin kolera olduğu anlamına gelmiyor. Şu ana kadar tespit ettiğimiz 10 kolera vakası var." dedi.

Yaklaşık 80 kişinin de gözetim altına alındığını belirten Hawrami, hastalığın yayılmaması için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Şu ana kadar kolera nedeniyle bir can kaybı yaşanmadığını aktaran Hawrami, vatandaşlardan herhangi bir semptom durumunda hastanelere başvurularını istedi.