İpsala'da köylerde yaşayanlar hipertansiyonla ilgili bilgilendirildi - Haberler

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İpsala'da köylerde yaşayanlar hipertansiyonla ilgili bilgilendirildi

AA - Cihan Demirci - Sağlık
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İpsala'da köylerde yaşayanlar hipertansiyonla ilgili bilgilendirildi

İpsala ilçesinde, "17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü" dolayısıyla köylerde yaşayanlara hipertansiyonla ilgili bilgi verildi.

İpsala ilçesinde, "17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü" dolayısıyla köylerde yaşayanlara hipertansiyonla ilgili bilgi verildi.

İpsala Toplum Sağlığı Merkezi'nden yapılan açıklamada, tansiyon kontrol altına alınmazsa inme, kalp krizi, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği, bilinç bozukluğu, körlük ve damarlarda anevrizma gibi birçok sağlık problemine neden olabildiği belirtildi.

Sağlık ekiplerinin vatandaşları hipertansiyona yönelik bilgilendirdiği aktarılan açıklamada, ebeler Sevim Gündüz, Nursel Emek ve Hikmet Bayrakara'nın köylerde ikamet eden vatandaşların tansiyonları ölçerek bilgi verdiği kaydedildi.

AA / Cihan Demirci - Sağlık

Dünya Hipertansiyon Günü, Kalp Krizi, Mayıs, Kalp, Sağlık, Haberler

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