Invamed, tıbbi cihaz sektöründe yapay zeka ve uzaktan bağlantı teknolojilerini kullanacak

Invamed, aterektomi cihazı üzerinde yapay zeka ve uzaktan bağlantı teknolojilerini kullanacak. Şirket, Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Harvard Üniversitesi ile çalışma kararı aldı.

Invamed, tıbbi cihaz sektöründe yapay zeka ve uzaktan bağlantı teknolojilerini kullanma kararı aldı.

Şirket açıklamasına göre, Invamed'in pilot uygulaması, aterektomi (damar robotu) cihazı üzerinde gerçekleştirilecek. Bu uygulamada, Invamed tarafından üretilen damar robotları uzaktan bağlantı sistemi aracılığıyla kontrol edilecek ve damar içindeki plakaların temizlenmesi sağlanacak. Sonrasında, inme ve nörovasküler işlemlerde yapay zeka ve uzaktan kontrol sistemleri kullanılacak.

Invamed, uzaktan bağlantı sistemlerinde Massachusetts Institute of Technology (MIT), yapay zeka çözümlerinde ise Harvard Üniversitesi ile çalışma kararı aldı. Aterektomi, damar içindeki sertleşmiş ya da kireçlenmiş plakları temizlemek amacıyla kullanılan bir işlem türü. Invamed'in aterektomi cihazı, damar içi plakları son derece hassas bir teknoloji kullanarak etkili bir şekilde temizleyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Invamed Başkanı Raşit Dinç, uzaktan bağlantı ve yapay zeka teknolojilerinin, tıbbi cihaz sektöründe devrim niteliğinde değişikliklere yol açacağını belirtti.

Yapay zeka destekli tıbbi cihazların, hızlı ve doğru teşhislerin yanı sıra hastaların tedavi süreçlerini de optimize etme potansiyeline sahip olduğunu aktaran Dinç, "Örneğin, yapay zeka destekli görüntüleme cihazları sayesinde doktorlar, vücudun belirli bölgelerindeki anormallikleri daha hızlı ve kesin bir şekilde tespit edebilirler. Aynı şekilde, yapay zeka destekli izleme cihazları, hastaların durumunu sürekli olarak takip ederek erken uyarı sinyalleri sunar ve potansiyel komplikasyonların önlenmesine yardımcı olabilirler." ifadesini kullandı.

Invamed, aterektomi cihazıyla başlattığı bu uygulama ile bir adım daha ileriye giderek, bu teknolojiyi diğer tıbbi cihazlar ile uygulanan tedavilere de yaymayı hedefliyor. Invamed'in ABD Teknoloji ve İnovasyon Merkezi, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nde bulunuyor. Merkez, bu proje için koordinasyonu sağlayacak ve dünya çapında toplanan verilerin istatistiksel analizlerini gerçekleştirecek.

Şirket, yapay zeka modellerinin entegrasyonuyla, daha üstün ve etkili tıbbi cihazlar üretmeyi amaçlıyor. Bu yaklaşım sayesinde hastalar için daha hızlı ve etkili bir tedavi süreci sağlanabilecek.

Dünyanın dört bir yanındaki hastalara hizmet sunan Invamed, bu yeni teknoloji uygulamalarıyla başarısını daha ileri taşımayı hedefliyor.