Invamed Medikal İnovasyon Enstitüsü, sağlık sektörünün geleceğini şekillendirmeyi amaçlayan bir merkez olarak kuruldu. Enstitü, bilim insanlarına, araştırmacılara ve akademisyenlere sınırsız olanaklar sunmayı hedefliyor.

Invamed, Invamed Medikal İnovasyon Enstitüsü'nü kurdu.

Invamed açıklamasına göre, Invamed Medikal İnovasyon Enstitüsü, sağlık sektörünün geleceğini şekillendirmeyi amaçlayan bir merkez olarak kuruldu.

Bu önemli adım, sektördeki inovasyon çalışmalarını bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen bir vizyonun parçası olarak öne çıkıyor.

Ulusal ve uluslararası arenada, birçok üniversite ve araştırma merkeziyle iş birliği yapacak olan enstitü, bilim insanlarına, araştırmacılara ve akademisyenlere sınırsız olanaklar sunmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşIerine yer verilen Invamed Başkanı Raşit Dinç, bilim insanlarını, araştırmacıları ve akademisyenleri dünya çapında bir iş birliği ağı ile Invamed Medikal İnovasyon Enstitüsü çatısı altında toplamayı ve katılımcılarına yenilikçi düşüncelerini hayata geçirebilme fırsatı sunmayı amaçladıklarını bildirdi.

Enstitünün modern tıbbın ihtiyaç duyduğu teknoloji ve inovasyon alanlarında çığır açacak çalışmalara ev sahipliği yapacağını belirten Dinç, "Robotik, yapay zeka, sanal gerçeklik ve 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak yürütülecek doku ve ilaç üretimi gibi çalışmalar, sağlık sektöründe devrim yaratmayı amaçlayan projeler olarak ön plana çıkıyor. Bu enstitü, sadece bir araştırma merkezi olmanın ötesinde, teorik bilgilerin pratik çözümlere dönüştüğü inovasyonun kalbi olacak. Enstitü, sektöre yönelik çok yönlü bir yaklaşım benimseyecek." ifadelerini kullandı.

Dinç, Invamed olarak, bilim dünyasının tüm katılımcılarını, bu heyecan verici yolculuğa davet ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Birlikte, sağlık sektöründe sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretmek, daha sağlıklı bir gelecek inşa etmek için çalışalım. Böylece, Invamed Medikal İnovasyon Enstitüsü, tıp dünyasının geleceğini şekillendirme hedefiyle yola çıkıyor. Sektör profesyonellerini, akademisyenleri ve araştırmacıları bu benzersiz platformda bir araya gelmeye, geleceğin sağlık çözümlerine birlikte yön vermeye davet ediyor. Gelin, bilimin gücüyle daha sağlıklı bir dünya için birlikte çalışalım."

Enstitü, akademik dünyayla sınırlı kalmayıp endüstriyel sektörü de kucaklayarak teorik bilgi ile pratik çözümlerin buluşmasını sağlayacak.

Bu sayede, bilim dünyasında sürdürülebilir bir gelişim teşvik edilecek. Aynı zamanda genç araştırmacılara ve bilim insanlarına kariyerlerini geliştirebilecekleri zengin fırsatlar sunulacak.