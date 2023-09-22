Invamed, Guardian Embolik Koruma Cihazı ile anjiyoplasti ve stentleme prosedürlerinde çözüm sunuyor

Invamed, AR-GE faaliyetleri sonucunda ürettiği Guardian Embolik Koruma Cihazı ile anjiyoplasti ve stentleme prosedürleri sırasında karşılaşılan en kritik zorluklara yenilikçi ve ileri teknoloji bir çözüm sunuyor.

Invamed, AR-GE faaliyetleri sonucunda ürettiği Guardian Embolik Koruma Cihazı ile anjiyoplasti ve stentleme prosedürleri sırasında karşılaşılan en kritik zorluklara yenilikçi ve ileri teknoloji bir çözüm sunuyor.

Invamed'den yapılan açıklamaya göre, kardiyovasküler hastalıklar, küresel ölçekte büyük bir sağlık sorununu teşkil ederken, tıbbi alandaki ilerlemeler her geçen gün bu hastalıkların tedavi seçeneklerini genişletmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, son yıllarda kalp-damar hastalıklarının girişimsel yöntemleri (örneğin anjiyoplasti ve stentleme gibi) kullanımı, erken mobilizasyonun sağladığı faydaların yanı sıra daha düşük damarsal komplikasyonlar ve daha iyi kalp-damar iyileşmesi gibi nedenlerle artarak yaygınlaşmıştı.

Hem bu müdahaleler hem de damar yapısındaki mevcut hasar, kan pıhtılarının oluşumu ve sonuç olarak daha küçük damarların tıkanması gibi olumsuz tıbbi olaylara yol açabiliyor.

Invamed, bu gibi olumsuzlukların üstesinden gelme arayışı ile yürüttüğü AR-GE faaliyetleri sonucunda ürettiği Guardian Embolik Koruma Cihazı ile anjiyoplasti ve stentleme prosedürleri sırasında karşılaşılan en kritik zorluklara yenilikçi ve ileri teknoloji bir çözüm sunuyor. Hasta güvenliğini ve prosedürel başarıyı sağlamak için tasarlanan bu cihaz, tıbbi teknolojinin devam eden evriminin bir kanıtı olarak öne çıkıyor.

Embolik durumlara karşı kalkan

Kardiyovasküler müdahaleler esnasında parçacıkların, pıhtıların veya plakların serbest bırakılmasıyla felç veya kalp krizi gibi ciddi sonuçlar doğabileceği gerçeği göz ardı edilemez bir risk taşıyor.

Bu potansiyel tehlikeleri elimine eden Guardian Embolik Koruma Cihazı, bu tür embolik durumlara karşı güçlü bir koruma sağlama amacı güdüyor. Cihaz, tedavi bölgesinin hemen aşağısına, stratejik bir şekilde yerleştirilir ve dolaşım sistemine girebilecek kalıntıları yakalayarak içine hapsetme görevini üstleniyor.

Guardian cihazının temelinde, performansı ve hasta sonuçlarını en üst düzeye çıkarmak amacıyla titizlikle hazırlanmış yenilikçi bir tasarım yer alıyor. Cihaz, içerisine entegre edilmiş radyoopak işaretleyicilere sahip ve yerleştirme aşamasında doğru konumlandırma ve yönlendirme sağlayarak sadece etkinliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlık profesyonellerinin gerçek zamanlı kararlar vererek kesin müdahaleler yapmalarına olanak tanıyor.

???????Guardian Embolik Koruma Cihazının belirgin özelliklerinden biri de kullanım kolaylığı ve uygulayıcıların cihazın kullanımını öğrenme süresinin oldukça makul olması. Bunun yanı sıra, özel tasarımı, çeşitli girişimsel senaryolara kolayca adapte edilebilme yeteneğini de beraberinde getiriyor.

Doktorlar, işlem sırasında tercih ettikleri kabloları, stentleri ve balonları sorunsuz bir şekilde cihazla entegre ederek araç setlerine çok yönlü katkı sağlayabiliyor. Cihaz, bu sayede doktorların, her hastanın bireysel ihtiyacına göre müdahaleleri özelleştirebilmesini ve cihazın koruyucu özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlıyor.

Koruma işlevinin ötesinde, Guardian, parçacıkların etkili bir biçimde çıkarılmasını sağlama konusunda da üstün bir performans sunuyor. Cihaz, ortak karotis arter (CCA) balonunun ötesinde yer alan bir kanal çıkış portu ile donatılmış ve bu sayede parçacıkların her boyutta verimli bir şekilde yakalanmasını sağlıyor. Bu yüksek yakalama verimliliği, cihazın hasta güvenliğine olan taahhüdünü vurgularken, prosedür sonrası potansiyel komplikasyonların azaltılmasına da önemli bir katkı sunuyor.

Invamed AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen ve üretim kampüsünde üretilen Guardian Embolik Koruma Cihazı, kardiyovasküler müdahaleler alanında önemli bir ilerleme olarak öne çıkıyor ve embolik durumları kapsamlı bir şekilde çözmeyi amaçlıyor. Etkin tasarımı, parçacıkların mükemmel bir şekilde yakalanmasını ve çıkarılmasını sağladığından hasta güvenliği ve işlem başarısı odaklı tıbbi teknolojinin yeni bir dönemini yansıtıyor.