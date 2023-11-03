Invamed, DVT tedavisinde yeni bir yöntem sunuyor

Invamed, vücuttaki derin bir toplar damarda meydana gelen kan pıhtısı rahatsızlığının (derin ven trombozu-DVT) kişinin yaşamını tehdit eden önemli bir sağlık problemi olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, genellikle bacaktaki toplar damarlarda oluşan kan pıhtılaşması olarak karşılaşılan derin ven trombozu, bacaklarda şişlik, ağrı ve hassasiyete neden olabiliyor.

Kişinin yaşam kalitesini ve psikososyal durumunu olumsuz etkileyen ve yaşamını da tehdit eden DVT durumunda bacak damarlarındaki derin bir pıhtı koparak akciğerdeki bir damara yapışabiliyor, şiddetli nefes darlığına ve hatta ani ölüme neden olabiliyor. Pulmoner emboli (PE) olarak ifade edilen bu durum erken farkedilmesi halinde önlenebiliyor ve tedavi edilebiliyor.

Genellikle başlangıç aşamalarında hiçbir belirti göstermeyen DVT, zamanla bacaklarda ağrı, şişlik, hassasiyet, renk değişikliği ve venöz ülserler gibi sorunlara neden olabiliyor. İleriki aşamalarda pulmoner emboli gibi gelişen tablolar nedeniyle nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi şikayetlere de yol açabiliyor. Bu durum, kan pıhtılarının damarlar içinde hareket etmeye başladığını ve kan dolaşımına yayıldığına işaret ediyor. DVT genellikle bacaklarda, nadiren de kollarda görülüyor ve pıhtıların damar içinde hareket etmesi veya kopması durumunda daha ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Riski azaltmak için IVC filtresi öneriliyor

DVT hastalarına, özellikle pulmoner emboli riskini azaltmak için standart tedavi olarak kan inceltici ilaçlar veriliyor ve pıhtının eritilmesi gibi işlemler uygulanıyor. Ancak tedavi almalarına rağmen DVT hastalarının bazılarında pulmoner emboli nedeniyle ölüm riski bulunuyor. Bu duruma karşı inferior vena cava (IVC) filtresi önemli yardımcı yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Son yıllarda, "farmakomekanik tromboliz" olarak bilinen minimal invaziv müdahale yöntemleriyle tıkalı damara giriliyor ve pıhtı parçalara ayrılıyor. Bu yöntemler oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Bu bağlamda, Invamed AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen ve üretim kampüsünde üretilen INCA Trellis Tromboliz Sistemi, geniş bir damar yelpazesinde farmakomekanik tedavi sunma yeteneğiyle üç boyutlu özel tasarımıyla dikkat çekiyor.

Geniş bir damar yelpazesinde farmakomekanik tedavi sunma yeteneğine sahip ürün, işlem sırasında yeniden konumlandırılabilen yapısı sayesinde aynı damar içinde birden fazla hedeflenen segmenti tedavi etme olanağı sunuyor.

Yüzde 95'in üzerinde klinik başarı oranına sahip INCA, DVT tedavisinde olağanüstü başarı imkanı sunuyor. Inca Trellis Tromboliz Sistemi, piezoelektrik kristaller aracılığıyla lezyona yüksek frekanslı, düşük enerjili ultrason dalgaları göndererek pıhtının çözülmesini hızlandırıyor. Bu sayede pıhtının çözülmesi için gereken süreyi kısaltırken, kan sulandırıcı ilaç dozunu yaklaşık yüzde 65 azaltıyor.