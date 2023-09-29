Invamed, Dünya Kalp Günü'nde kalp sağlığına yönelik uluslararası çözümler geliştiriyor

Invamed Başkanı Raşit Dinç, Dünya Kalp Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada kalp sağlığının kendileri için öncelik olduğunu vurgulayarak, teknolojimiz ve bilimsel çalışmalarımızla kalp hastalıklarının önlenmesine yönelik uluslararası çözümler geliştiriyoruz.

Invamed Başkanı Raşit Dinç, Dünya Kalp Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada kalp sağlığının kendileri için öncelik olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle, teknolojimiz ve bilimsel çalışmalarımızla kalp hastalıklarının önlenmesine yönelik uluslararası çözümler geliştiriyoruz." mesajı paylaştı.

Markadan Dünya Kalp Günü dolayısıyla bir yapılan açıklamada, Invamed'in tıbbi cihaz teknolojileri ve AR-GE araştırmaları ile kalp hastalıklarına karşı savaşta en ön saflarda yer aldığı vurguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Invamed Başkanı Raşit Dinç, "Invamed olarak kalp ve damar hastalıklarında kritik öneme sahip medikal çözümler sunuyoruz. Kalp sağlığınız, bizim için bir önceliktir. Bu nedenle, teknolojimiz ve bilimsel çalışmalarımızla kalp hastalıklarının önlenmesine yönelik uluslararası çözümler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, Invamed Medikal İnovasyon Enstitüsü, kalp sağlığı konusundaki AR-GE çalışmalarıyla bilim dünyasına katkıda bulunmaya devam ediyor. Enstitü, kardiyovasküler hastalıkların erken teşhisinde, tedavisinde ve önlenmesinde büyük bir rol oynuyor.

Dünya Kalp Günü, kalp hastalıklarıyla mücadelede bilimsel ve teknolojik yaklaşımın ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Gün ayrıca, kalp sağlığını desteklemek ve korumak için Amerikan Kalp Derneği'nin "Yaşamın Basit Yedilisi" kurallarını hatırlatmakla kalmayıp, aynı zamanda bu kuralları günlük yaşantıya entegre etmenin önemine vurgu yapıyor.

Dünya Kalp Günü'nde, kalp sağlığına dikkati çekmek ve bilinçlendirme kampanyalarını desteklemek amacıyla Invamed'in uluslararası platformda yaptığı çalışmalar yakından incelenebiliyor. Açıklamada ayrıca, vatandaşlara "Unutmayın, kalbinizin sesi sadece bir ritim değil, aynı zamanda sağlıklı bir geleceğin şifresidir. Kalbinizi dinleyin, hayatınızı kurtarın." ifadeleri yer aldı.