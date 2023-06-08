Invamed Atlas Aortik Nitinol Stent, Kalp ve Damar Hastalıklarının Tedavisinde Etkili

Invamed AR-GE laboratuvarlarında geliştirilip, üretim kampüsünde üretilen Atlas Aortik Nitinol Stent, kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde etkili oluyor. Aortik nitinol stentler, nitinol adı verilen özel bir alaşım kullanılarak üretilen küçük, tüp şeklindeki cihazlar olarak tanımlanıyor. Atlas Aortik Nitinol Stent, çapı, uzunluğu ve çeşitli seçenekleri ile küresel pazarda ön plana çıkıyor.

Invamed AR-GE laboratuvarlarında geliştirilip, üretim kampüsünde üretilen Atlas Aortik Nitinol Stent, kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde etkili oluyor.

Invamed açıklamasına göre, günümüzde en önemli sağlık sorunlarından biri olarak kabul edilen kalp ve damar hastalıkları uzun yıllardır dünya genelinde ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer alıyor.

Bu hastalığın temel nedeni, yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol, sigara kullanımı, obezite, hareketsiz yaşam tarzı, diyabet ve stres gibi risk faktörlerinin varlığı olarak sıralanıyor.

Özellikle aort anevrizması veya aort darlığı gibi problemler, kalp ve damar hastalıklarında yaşamı tehdit eden durumlar arasında yer alıyor. Bu tür durumların tedavisi için geliştirilen tıbbi cihazlar arasında ise aortik nitinol stentler, son birkaç yıldır yenilikçi bir tedavi seçeneği olarak öne çıkıyor.

Aortik nitinol stentler, nitinol adı verilen özel bir alaşım kullanılarak üretilen küçük, tüp şeklindeki cihazlar olarak tanımlanıyor. Nitinol, nikel ve titanyumun bileşiminden oluşan bir alaşım olup metalürjide "akıllı metal" olarak tanımlanan bir gruba ait.

"Şekil hafızalı" olarak da tabir edilen bu özelliği sayesinde nitinol stentler, katlanabilir ve esnek yapılarıyla, implantasyon sırasında genişleyerek hedeflenen bölgeye uyumlu bir şekil alarak sabitleniyor.

Aortik nitinol stentler, aort anevrizmaları, aort darlığı veya aortik yırtılma gibi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Anevrizmalar, aort duvarında meydana gelen anormal genişlemeler olarak tanımlanırken ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.

Nitinol stentler, anevrizmanın dışarıya doğru genişlemesini önlemek ve aort duvarının güçlendirilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılıyor. Aynı şekilde, aort darlığı durumunda stentler, aort kapağını genişleterek kan akışını düzeltiyor ve kalbin daha etkili şekilde pompalanmasını sağlıyor.

Atlas Aortik Nitinol Stent küresel pazarda öne çıkıyor

Invamed AR-GE laboratuvarlarında geliştirilip, üretim kampüsünde üretilen Atlas Aortik Nitinol Stent, bir aort endoluminal stent olarak tanımlanıyor. Bu stent, çapı, uzunluğu ve çeşitli seçenekleri ile küresel pazarda ön plana çıkıyor.

Kendiliğinden genişleyebilen nitinol yapısıyla yüksek esneklik sunan Atlas Aortik Nitinol Stent, tasarımı sayesinde önemli bir radyal kuvvet sağlıyor. Ayrıca, güvenli ve kolay kullanım için birbiri ile eş eksenli olan iç kateter ve dış kılıftan oluşan geri çekme sistemiyle donatılan Atlas Aortik Nitinol Stent, aynı zamanda açık hücreli bir yapıda üretildi.

Verilen bilgiye göre, aortik nitinol stentlerin birçok avantajı bulunuyor. Öncelikle, minimal invaziv bir yöntem olmaları ve açık cerrahi gerektirmemeleri, hastaların daha hızlı iyileşmesini ve hastanede kalış süresinin kısalmasını sağlıyor. Ayrıca, şekil hafızalı özellikleri sayesinde kolayca katlanabiliyor ve uygulanacak alana getirilebiliyor.

Stentler, damar yolundan anjiyografi veya endovasküler girişimler sırasında yerleştirildiği için hastaların travma riski azalıyor. Bununla birlikte, nitinol malzemenden üretilmeleri bu stentlerin uzun ömürlü ve dayanıklı olmasını sağlıyor.

Sonuç olarak, aortik nitinol stentlerin sunduğu avantajlar, kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde önemli bir rol oynuyor. Minimal invazivlik, hızlı iyileşme, kolay uygulanabilirlik ve dayanıklılık gibi özellikleri sayesinde hastaların tedavi sürecini kolaylaştırırken, uzun vadeli başarıyı ve hasta konforunu artırıyor.

Nitinol stentler, endovasküler cerrahi alanında önemli bir yenilik olarak kabul ediliyor ve kalp ve damar hastalıklarının etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı oluyor.