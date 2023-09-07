Invamed AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen ve üretim kampüsünde üretilen Türkiye'nin ilk yerli stent grefti, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde başarılı bir şekilde uygulandı. Invamed'in bu başarısı aynı zamanda yerli üretimin artmasını sağlarken, ithalata olan bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine de önemli bir katkı sunuyor.

Invamed AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen yerli stent grefti hayat kurtarıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Invamed AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen ve üretim kampüsünde üretilen Türkiye'nin ilk yerli stent grefti, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde 63 yaşındaki bir hastaya başarılı şekilde uygulandı.

Açıklamaya göre, hasta, ağrı, şişlik ve yürüme zorluğu gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Yapılan tomografik damar film görüntülemesi sonucunda hastanın, iki bacağının kasık bölgesinden böbrek atar damar (renal arter) seviyesinin hemen altına kadar tıkalı olduğu tespit edildi.

Uzm. Dr. Metin Onur Beyaz tarafından Leriche Sendromu teşhisi konularak hastanın tedavi altına alınmasına kararı verildi.

Tedavi sürecinde Atlas Stent Greft teknolojisi kullanıldı. Bu teknolojide, "yapay damar" olarak bilinen Atlas Stent Greft, tıkalı damarların yeniden canlandırılmasını sağlamak için damar içine yerleştirildi. Sonrasında Stena Çok Katmanlı Periferik Akım Çevirici Stent uygulaması yapılarak işlem başarılı bir şekilde tamamlandı.

Invamed tarafından üretilen Atlas marka Stent Greft, damar içinde oluşan balonlaşmaları veya yaralanmaları tedavi etmek için özel olarak tasarlanmış tıbbi cihaz olarak öne çıkıyor. Bu cihaz, damarı destekleyerek doğru kan akışının yeniden sağlanmasına yardımcı oluyor.

Türkiye'nin ilk yerli Stent Greft üretimini gerçekleştiren Invamed, bu başarısıyla sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda küresel düzeyde de ses getiriyor.

Dünya genelinde sadece 5 ülke tarafından üretilen Stent Greft, Invamed sayesinde Türk tıbbi cihaz sektörünün uluslararası arenada da ismini duyurmasını sağladı.

Invamed'in bu önemli başarısı aynı zamanda yerli üretimin artmasını sağlarken, ithalata olan bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine de önemli bir katkı sunuyor.