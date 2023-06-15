Invamed AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen Mantis Curve OTW Trombektomi sistemi

Invamed AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen ve üretim kampüsünde üretilen Mantis Curve OTW Trombektomi sistemi, trombüsleri (pıhtı) çekmek ve parçalamak için venturi etkisini kullanarak damar içindeki kanın akışını basınç etkisiyle hızlandırarak işlevini yerine getiriyor.

Invamed AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen ve üretim kampüsünde üretilen Mantis Curve OTW Trombektomi sistemi, trombüsleri (pıhtı) çekmek ve parçalamak için venturi etkisini kullanarak yani damar içindeki kanın akışını basınç etkisiyle hızlandırarak işlevini yerine getiriyor.

Invamed açıklamasına göre, damar tıkanıklığı, kan akışının damarda engellenmesi veya kısıtlanması durumu olarak bilinirken, bu tıkanıklık genellikle bir pıhtı veya plak adı verilen yağ ve kolesterol birikintisi nedeniyle oluşuyor.

Plak nedeniyle oluşan tıkanıklıklar genellikle yavaş ve uzun süre içerisinde gelişirken, pıhtı sonucu oluşan tıkanıklıklar ani ve akut klinik durumlara yol açıyor. Damar tıkanıklığı, atardamarlar (arterler) veya toplardamarlar (venler) üzerinde oluşabilen bir durumken, toplardamarlardaki tıkanıklık, damarların normal işlevini etkileyerek kanın geri dönüşünü engelliyor.

Atardamarlardaki tıkanıklık ise organlara ve dokulara oksijen ve besin taşıyan kan akışını etkileyerek normal işlevlerini bozuyor. Bu durum, ilgili organa özgü klinik belirtilere yol açıyor.

Örneğin, pulmoner (akciğer) damarlarda meydana gelen bir pıhtı, aniden başlayan nefes darlığı, sık nefes alma, göğüs ağrısı, çarpıntı ve kan tükürme gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Pulmoner embolinin zamanında tedavi edilmesi mümkün olsa da, gecikmiş müdahale hayatı tehdit eden sonuçlara yol açabiliyor. Tedavide, trombolitik denilen pıhtı eritici ilaçlar kullanılabildiği gibi, ameliyatla pıhtının temizlenmesi de bir seçenek olabiliyor.

Mantis Curve OTW Trombektomi sistemi

Verilen bilgiye göre, son yıllarda ilerleyen teknolojiyle birlikte minimal invaziv yöntemlerle pıhtıyı mekanik olarak çıkarmak veya eş zamanlı olarak trombolitik ilaçlar kullanarak pıhtıyı çözmek mümkün hale gelirken, bu bağlamda, damar tıkanıklığı tedavisinde OTW Trombektomi sistemi önemli bir yöntem olarak kullanılıyor.

Invamed AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen ve üretim kampüsünde üretilen Mantis Curve OTW Trombektomi sistemi, trombüsleri (pıhtı) çekmek ve parçalamak için venturi etkisini kullanarak, yani damar içindeki kanın akışını basınç etkisiyle hızlandırarak işlevini yerine getiriyor.

Bu sistem, damar tıkanıklığı tedavisinde etkili bir seçenek olarak kullanılırken, trombüslerin çözülmesini ve lümenin açılmasını sağlayarak kan akışını normale döndürmeye yardımcı oluyor. Bu da semptomların hafiflemesini sağlarken komplikasyon riskini azaltıyor.

Mantis Curve OTW Trombektomi sistemi, motorlu bir tel üzerinde ilerleyen bir trombektomi kateteri olarak bilinirken, venöz periferik oklüzyonlarda (damar tıkanıklığı) akut, subakut ve kronik dönemlerde trombüsleri çözmek ve lümeni açmak için kullanılıyor. Ayrıca, pulmoner arter ve inferior vena kava gibi bölgelerde de etkin olarak kullanılıyor.

Bu sistem, özel olarak tasarlanmış aktif bir uç, motor ünite ve infüzyon portundan oluşuyor. Aktif uç, damarda dönme hareketi yaparak trombleri parçalamak için kullanılıyor. Motor ünite, kateterin ilerlemesini sağlayan ve ucu kontrol eden bir mekanizma. İnfüzyon portu ise anti-trombolitik ilaçların kateter aracılığıyla damara verilmesini sağlıyor.

Sistemin bir avantajı, trombün çözülmesi için anti-trombolitik ilaçların infüzyon portundan verilebilmesi olarak biliniyor. Bu sayede tromb ve ilaç karıştırılır ve çözülme süreci hızlandırılır ve bu yöntem, daha hızlı sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

OTW Trombektomi sistemi, tromb tedavisinde önemli bir adım olup ileri teknoloji kullanılıyor. Motorlu kateterin dönme hareketi ve ilaç infüzyonuyla birlikte, damar tıkanıklığı problemlerini etkili bir şekilde çözüyor. Bu sistem, hastaların dolaşımını iyileştirerek yaşam kalitesini artırıyor ve potansiyel komplikasyonları önlüyor.

Mantis Curve OTW Trombektomi sistemi, damar tıkanıklığının tedavisinde etkin ve yenilikçi bir çözüm olarak öne çıkıyor. Hem trombleri çözme hem de lümenin açılması konusunda üstün performans gösteren bu sistem, hastalara umut verici bir tedavi seçeneği sunuyor.