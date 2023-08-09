Invamed, açık kalp ameliyatları için yeni bir ürün sunuyor

Invamed açık kalp ameliyatları için 'Peta Sternum Kapatma Plakaları' ürününü kullanıma sunuyor. Bu ürün, hastaların iyileşme sürecini daha güvenli ve etkili hale getirecek.

Invamed açık kalp ameliyatları için "Peta Sternum Kapatma Plakaları" ürününü kullanıma sunuyor.

Invamed'den yapılan açıklamaya göre, kardiyovasküler hastalıkların yaygınlaşmasına paralel olarak, açık kalp ameliyatları da artış gösteriyor.

Invamed, bu kritik ameliyatların ardından göğüs kemiği (sternum) kapatma sürecini değiştirecek "Peta Sternum Kapatma Plakaları" adlı yeni bir ürün sunuyor.

Sternum, halk diliyle bilinen adı "iman tahtası", vücudun koruyucu bir kalkanıdır. Ameliyat sonrası bu kalkanın güvenli bir şekilde kapatılması, hastalar için kritik bir süreçtir. Geleneksel yöntemler, çeşitli komplikasyonları beraberinde getirebilirken, Invamed'in yeni nesil biyouyumlu Peta Sternum Kapatma Plakaları, bu süreci daha güvenli ve etkili hale getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Invamed Başkanı Raşit Dinç, "Kardiyovasküler hastalıklarla mücadele, sadece ameliyat masasında değil, ameliyat sonrası süreçte de devam eder. Peta Sternum Kapatma Plakaları, hastalarımızın daha hızlı, konforlu ve güvenli bir iyileşme süreci yaşamasını sağlayacak. Invamed olarak, tıbbi inovasyonlarda sınır tanımıyor, hastalarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Peta'nın öne çıkan özellikleri şu şekilde:

"Çok yönlü uygulanabilirlik: Çeşitli cerrahi tekniklere uyarlanabilen anatomik tasarım, Güvenli ve etkili kapatma: Sternumu doğru pozisyonda sabitleyerek, istenmeyen hareketleri ve kaymaları engeller, Hızlı iyileşme: Peta, sternumun hızla iyileşmesini destekleyerek hastaların daha rahat bir süreç yaşamasına yardımcı olur."

Invamed, bu ürünü ile açık kalp ameliyatı geçiren hastalar için iyileşme sürecinde yeni bir dönem başlatacağına inanıyor