INVAcenter, sağlık alanında inovasyon ve AR-GE projelerine başvuruları almaya başladı

INVAcenter, INVAMED üretim tesisi bünyesinde kurulan inovasyon ve simülasyon merkezi aracılığıyla sağlık alanında inovasyon ve AR-GE projelerine başvuruları almaya başladı. Proje, tıbbi endüstrinin gerektirdiği özel GMP alanlarına sahip olan INVAMED üretim tesisi tarafından desteklenmektedir.

INVAcenter, sağlık alanında inovasyon ve AR-GE projelerine dair başvuruları almaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tıbbi endüstrinin gerektirdiği özel GMP (İyi Üretim Uygulamaları) alanlarına sahip olan INVAMED üretim tesisi, tıbbi inovasyonu harekete geçirmek ve proje yapılandırmalarına ekonomik olarak uygulanabilir koşullar sağlamak amacıyla üretim tesisi bünyesinde "INVAcenter" adıyla inovasyon ve simülasyon merkezi kurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen INVAMED Başkanı Raşit Dinç, projeleri, patent onayı almış ya da patent aşamasında olan fikirleri, sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı projeleri geliştirmeyi ve desteklemeyi hedeflediklerini belirterek, "Proje, özel ekipman ve mentorluk gibi bireylerin ve küçük işletmelerin ulaşamayacağı temel kaynaklara erişim sağlayacak, farklı gelişim aşamalarındaki çalışmaların ihtiyaçlarını karşılamak için benzersiz bir dizi kaynak ve hizmet sunacak." ifadelerini kullandı.

Dinç, yaptıkları projelerle önemli bir güç olarak Türkiye'nin ihracatına hizmet ettiklerini ve 5 temel eksenden oluşan Türkiye kalkınma politikasına uygun bir vizyonla ilerlediklerini aktararak, "Planlı, istikrarlı, rekabetçi üretim ve nitelikli insan gücünü geliştirmeyi amaçlıyoruz. Dönüm noktası niteliğindeki bu süreçte temel odak noktamız geliştirmek. Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en kritik tıbbi sorunlara yönelik çözümler geliştirmek için iş birlikleri oluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

INVAMED, dünya ile rekabet etmenin yanı sıra dışa bağımlılığı azaltan ve sağlık sisteminin direncini arttıran projelere yatırım yapıp bu projeleri tamamlamayı hedefleyen INVAcenter ile yeterli desteği alamamış, katma değeri yüksek projelerin de dünyanın en hızlı büyüyen tıbbı cihaz pazarında yer edinmesine yardımcı olacak.

INVAcenter, INVAMED üretim standartlarının karşılandığı, doğrudan ve dolaylı iş yaratma desteğine uygun olan ve ülke ekonomisine mali faydası olan tıbbi bilişim alanındaki projeleri, INVAMED web sitesinden (www.invamed.com) yapılan başvurular üzerinden değerlendirmeye alacak.