Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yapılan denetimde, BİM marketinde tespit edilen tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konuldu. Zabıta ekipleri yasal işlem başlatarak ürünleri imha etti.

İnsan sağlığı hiçe sayıldı, tarihi geçmiş ürünler satışa çıkartıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde zabıta ekiplerince, BİM markette yapılan denetimde raflarda tespit edilen tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konuldu.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Birleşik Mağazalar A.Ş. marketinde yaptığı denetimde son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulunduğunu belirledi. Ekipler, kontrollerde 25 gıda ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti. Zabıta ekipleri market hakkında yasal işlem başlattı, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri imha etti.

Yenişehir Mahallesindeki marketlerde rutin kontrollerin yapıldığını ifade eden Serhat Semih Göçer, "Markette yapmış olduğumuz rutin kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda olduğunu tespit etti arkadaşlarımız. Tek tek yaptığımız ürünlerin son kullanma tarihi geçmiş ve ürünlerin bozulmuş olduğunu raflarda gördük. Bunların imhası için ürünleri alıyoruz. Bizim görevimiz halkın sağlığını korumaktır. Bunlara müsaade etmeyeceğiz" dedi.