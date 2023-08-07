Kastamonu'da bir inşaat işçisi dengesini kaybederek düştü ve vücuduna yaklaşık 1,5 metrelik demir saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından demir kesildikten sonra işçi ameliyata alındı.

İnşaat işçisinin vücuduna 1,5 metrelik demir saplandı

KASTAMONU - Kastamonu'da dengesini kaybederek düşen inşaat işçisinin vücuduna yaklaşık 1,5 metrelik demir saplandı. Vücudundaki demirin fazlalıkları itfaiye ekiplerince kesilen işçi ardından ameliyata alındı.

Olay, Şenpazar ilçesine bağlı Sefer köyünde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat ustası Adil Kayan (53), dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten inşaat demirlerinin olduğu alana düştü. Kayan'ın vücuduna yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda demir saplandı. Olayı gören diğer işçiler, kanlar içerisinde kalan Adil Kayan'ın vücudundaki demirin betona yakın olan bölümünü keserek kurtulmasını sağladı. Ağır yaralanan Adil Kayan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Kayan, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kayan'ın vücudundaki demirin fazlalık kısımlarının kesilmesi için Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Kayan'ın vücudundaki demirin fazlalık kısımları itfaiye ekiplerince kesildi. Daha sonra Adil Kayan ameliyata alındı.

Yaşanan kazada demirin Adil Kayan'ın sol kalçasından girip, sol omzunun üzerinden çıktığı öğrenildi. İnşaat demirinin vücutta kalan parçasının da doktorlar tarafından ameliyat ile alınması bekleniyor. Adil Kayan'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.