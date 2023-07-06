İngiltere ve BioNTech Arasında Yeni Kanser Aşısı Denemeleri İçin Anlaşma İmzalandı

İngiliz hükümetiyle Alman biyoteknoloji firması BioNTech arasında yeni kanser aşısı denemeleri için anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında 2030'a kadar 10 bin hasta üzerinde kanser aşısı denemeleri yapılacak. Bu ortaklık sayesinde kanser hastaları daha kolay tedaviye erişebilecek.

İngiliz hükümetiyle Alman biyoteknoloji firması BioNTech arasında yeni kanser aşısı denemeleri için anlaşma imzalandı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, İngiliz hükümetiyle BioNTech'in, 2030'a kadar 10 bin hasta üzerinde yeni kanser aşısı denemeleri için anlaşmaya imza attıkları bildirildi.

Açıklamada, ocakta imzalanan mutabakat zaptına dayanan bu ortaklığın, kanser hastalarının en son kanser denemelerine ve geliştirilmekte olan tedavilere daha kolay erişim sağlayacaklarına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

" Hükümet, daha fazla hastanın kişiselleştirilmiş kanser tedavilerinden faydalanabilmesini sağlamak amacıyla Almanya merkezli BioNTech şirketiyle uzun vadeli ortaklık anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, bağışıklık sistemini kanser hücrelerini tanıması ve ortadan kaldırması için uyararak hassas immünoterapilerin kullanımı yoluyla hastaların tedavisine yardımcı olmayı amaçlayan İngiltere merkezli klinik çalışmaları içeriyor. Amaç, 2030'a kadar 10 bin kadar hastanın kişiselleştirilmiş tedavilere erişimini sağlamak."

Açıklamada, kişiselleştirilmiş kanser aşısı denemelerine katılma seçeneği sunulacak kanser hastalarından veri tabanı oluşturulacağı belirtilerek, çalışmanın, erken ve geç evre kanserli hastalara yardımcı olmayı amaçlayacağı, başarılı olması durumunda kanser aşılarının standart tedavinin parçası haline gelebileceği vurgulandı.

BioNTech, İngiltere için yeni bölgesel merkez kurmayı planlıyor

BioNTech'in halihazırda İngiltere'de klinik denemeler yürütmeye başladığı kaydedilen açıklamada, hastaların çoğunun 2026'dan itibaren veri tabanına kaydedilmesinin beklendiği ve başka denemelerin de başlatılacağı bildirildi.

Açıklamada, BioNTech'in, bu bağlamda araştırmanın gerçekleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla Cambridge şehrinde 70'ten fazla bilim insanının çalışabileceği yeni laboratuvarlar ve İngiltere için yeni bölgesel merkez kurmayı planladığı kaydedildi.

"Kanserle mücadelede ileriye doğru atılmış büyük adım"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, söz konusu ortaklığın "kanserle mücadelede ileriye doğru atılmış büyük adım" olduğunu ifade etti.

BioNTech'in Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Uğur Şahin de "Çalışmanın başarılı olması halinde bu işbirliği sadece İngiltere'de değil, tüm dünyada kanserli hastaların sonuçlarını iyileştirme potansiyeline sahip." değerlendirmesinde bulundu.